San Marcos sigue sin seguridad pública porque sus 153 policías están en paro laboral desde hace 9 días

/ 154

San Marcos Gro; a 05 de enero 05 del 2019 (IRZA).- Este domingo cumplieron nueve día del paro laboral de la policía municipal de San Marcos, quienes demandan el pago del seguro de vida, entre otros prestaciones.

Son 153 uniformados que han dejado de brindar seguridad en todo el municipio, pues se mantienen atrincherados en la Comandancia ubicada a un costado del Ayuntamiento de San Marcos, además exigen uniformes nuevos, esposas y otros utensilios necesarios para el desarrollo de su trabajo.

El paro inicio desde el 27 de diciembre del 2019, los policías dejaron de realizar vigilancia a pie y en camionetas designadas, lo que ha provocado un desconcierto entre la población; el alcalde sanmarqueño Tomas Hernández Palma, ha intentado dialogar con el personal en paro, pero estos se niegan a regresar a sus actividades.

El documento que es la base fundamental del reclamo de los policías, mismo que hicieron llegar al presidente municipal, en dos tiempos distintos, ósea dos oficios, uno en el mes de noviembre y el otro en diciembre, donde exigen un acuerdo que siempre habían logrado con otros presidentes municipales, en el sentido de entregar 12 mil pesos a cada uno, recurso que se debe destinar para la compra de un seguro de vida que en términos legales debe de cubrir cada uniformado.

“Desde el primer momento que hablamos de ese tema con los preventivos, les dije que era irregular su acción y no estaba en condiciones de lo que me podían porque yo caería en la ilegalidad, pero sobre todo expondría a su familia ante la pérdida de vida de alguno de los informados, por lo que puntualmente se les dijo que no era procedente, por lo que rechacé esos dos escritos y les contesté que el seguro de vida estaba contratado desde el mes de julio”, señaló el presidente municipal.

Los policías, desde inicios de diciembre amenazaron con parar labores, de no entregarles el recurso y así lo cumplieron, el mismo alcalde señaló que como no se ha dejado chantajear como ha ocurrido en ocasiones pasadas, el paro laboral ya cumplió nueve días, mismo que está fuera de la ley, asegurando que no caerá en irregularidades en queque otros presidentes han caído y que afecten el desempeño de su administración.

Se destaca que, si algún policía preventivo llegara perder la vida, dejaría en la indefensión a los familiares, pues cada uno de los elementos está asegurado por 500 mil pesos, pero ante este paro laboral podrían llegar sanciones, por lo tanto, el gobierno municipal solicitó el apoyo de la Guardia Nacional, la policía estatal y del Ejército.

Cabe recordar que desde el 28 de septiembre el gobierno del estado brindó seguridad al municipio de San Marcos, ya que se avecinaba el festejo de fin de año y no podía quedar sin seguridad el municipio, mientras los policías se mantienen atrincherados en la Comandancia y se dio a conocer que los más de cien elementos municipales, están arriesgando su primera quincena del mes de enero ya que no han salido a trabajar.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts