Reportan en Acapulco 10 niños infectados por COVID-19

*Llama Salud Municipal a no relajar las medidas sanitarias y extremar cuidados en menores y adultos mayores

Acapulco Gro; a 23 de junio de 2020.- La directora de Salud Pública en Acapulco, Roxana Tapia Carbajal, recomendó a los padres de familia proteger la salud de sus hijos para evitar contagios de más infantes que al momento suman 10 menores infectados por COVID-9 en Acapulco.

En entrevista telefónica, la funcionaria dijo que los menores de edad afectados por el virus son 6 niños y 4 niñas, cuyas edades fluctúan entre los 5 y los 9 años; por lo anterior pidió no bajar la guardia en el combate al virus y procurar, sobre todo, a los sectores más vulnerables, como infantes, personas de la tercera edad y quienes padecen enfermedades crónico-degenerativas.

“Los niños no son responsables de su salud, el responsable siempre es un adulto. Debemos de cuidar que los niños no salgan todavía a la calle y no exponerlos llevándolos a centros comerciales o lugares donde, de por sí, no deberían llevar a ningún niño. Tenemos que lavarles las manos constantemente, irles enseñando, en lo posible el uso de cubrebocas y de caretas. Hay que evitar un contagio en los infantes”, expuso la médico.

Destacó que muchos niños al contagiarse no registran mayor sintomatología, sin embargo, pueden ser portadores del virus, se deben tomar las mismas medidas que un adulto, dijo, y explicó que el problema es que la mayoría de los niños necesitan de una persona que los cuide y es ahí cuando se contagia el resto de la familia, por ende insistió en no relajar las medidas de prevención.

Finalmente reiteró el llamado a permanecer en confinamiento voluntario, y no salir salvo que se tengan que atender asuntos prioritarios, dejar a los niños en casa para no exponerlos, usar cubrebocas, gel antibacterial y respetar la sana distancia, ya que Guerrero continúa en fase roja del semáforo epidemiológico.

