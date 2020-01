Reingeniería permitirá eficientar el trabajo de la administración municipal, coinciden regidores

/ 73

*Respalda cuerpo edilicio proyecto para reducir gasto administrativo y burocrático

Acapulco Gro; a 07 de enero del 2020.- Tras reunirse con la alcaldesa Adela Román Ocampo, regidores de las diversas fracciones políticas coincidieron en que la reingeniería administrativa, que anunció la primera edil, permitirá ofrecer mejores servicios públicos a la ciudadanía, saldar laudos y llevar mayores beneficios a la población.

En entrevista, el regidor de Morena, Hugo Hernández Martínez, destacó que el crecimiento en la nómina ha sido notorio desde hace tres administraciones, por ello el adelgazamiento que se propone es de gran importancia.

“Sin lugar a duda, se va a eficientar el trabajo de la administración pública, ya no va a ser una carga pesada; que a la ciudadanía le quede muy claro que se están haciendo los trabajos necesarios para evitar que se repitan las acciones en las cuales incurrieron las administraciones anteriores”, dijo al referir que gobiernos del pasado priorizaron la colocación de allegados antes que brindar los servicios públicos necesarios para la ciudadanía.

Por su parte, el regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Miguel Terrazas Irra, comentó que esta reingeniería es un acierto y anticipó su respaldo a las gestiones que se realizan para lograrlo.

“Me parece un buen programa, sería un gran acierto que lo podamos implementar, me parece un programa de reingeniería completo que le va a dar orden a la administración, tiene categorizaciones, niveles salariales, manuales de operación, nos estaba comentando la señora presidenta que se están haciendo las gestiones; le va a dar mayor organización a la administración y se va a poder eficientar”, comentó.

La regidora, Alba Patricia Batani Giles, declaró a su vez que la reingeniería es una medida muy necesaria que permitirá el saneamiento de las finanzas municipales, ya que al desaparecer o fusionar algunas áreas se podrán canalizar recursos a dónde más se necesite y evitar que el Ayuntamiento quede endeudado, como ocurría en el pasado.

Resaltó que se tendrá especial cuidado en que todo el personal que tenga que ser dado de baja sea liquidado conforme a la ley, a fin de evitar conflictos laborales. “Esto es un proceso normal, a mí me ha tocado trabajar en algunos lugares y cuando ya no han sido requeridos mis servicios se me ha liquidado y sin ningún problema”, expresó.

Los integrantes del Cabildo participaron en una reunión con la presidenta municipal, Adela Román Ocampo, donde analizaron el tema y aclarar dudas de la iniciativa. Ahí se informó que al inicio de la administración se contaba con 9 mil trabajadores y esta administración logró disminuir la nómina a 8 mil 600; ahora con la reingeniería se busca reducir aún más, pero se requieren unos 200 millones de pesos para iniciar el proceso de liquidación como establece la ley en materia laboral.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts