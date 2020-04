Recomienda IMSS evitar actividades de riesgo en el hogar

Acapulco Gro; a 30 de abril del 2020.- Durante el periodo de emergencia sanitaria, los accidentes en el hogar pueden incrementarse, por lo que es importante tomar precauciones para evitarlos, principalmente cuando se trata de menores de edad o adultos mayores, advierte el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La recomendación para los adultos responsables de infantes es extremar precauciones para prevenir y preservar la seguridad de los menores, ya que la mayoría de los accidentes que afectan a niños mayores de un año ocurren en el hogar, aun cuando hay alguien mayor a cargo.

El médico familiar y director de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 9 del IMSS en Acapulco, Guerrero, Ángel Gómez Carbajal, invitó a no dejar a los niños solos en casa y enseñarles a usar con precaución sus juguetes (bicicletas, patinetas, patines, columpios) y la alberca, en los casos que cuentan con una; utilizar sus respectivos equipos de seguridad, proteger contactos eléctricos y no permitir que se acerquen al fuego de la estufa, así como revisar las instalaciones de gas.

Asimismo, reiteró la importancia de no descuidar la alimentación, evitar el exceso de azucares, grasas y carbohidratos. “Se trata de que las personas se mantengan con actividades, pero sin riesgo, es decir, supervisar a los menores de edad, al adulto mayor, no se pide que estén estáticos, sin embargo, que eviten actividades de riesgos”.

Destacó que este periodo de cuarentena no se trata de un lapso de descanso, sino realmente de cuidar nuestra salud, conservar la sana distancia y aprovechar el tiempo en casa para fomentar mejores hábitos de vida, con la alimentación, ejercicio y círculos de lectura.

