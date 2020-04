Recibe Adela Román otra aportación de alimentos por la contingencia

/ 39

*Solidario empresario entregó 25 cajas de huevo fresco de granja, 25 cajas de tostadas de maíz y 20 litros de gel antibacterial

Acapulco Gro; a 30 de abril de 2020.- De manera solidaria y en apoyo a las personas más necesitadas del municipio, se suman a diario más empresarios que apoyan el Plan de Acciones Preventivas que instrumenta la presidenta municipal Adela Román Ocampo, para mitigar los efectos que ocasiona la pandemia del COVID-19.

Este jueves acudió hasta el estacionamiento del Palacio Municipal el empresario José Alfredo Cabrera, para donar 25 cajas de huevo fresco de granja, 25 cajas de tostadas de maíz y 20 litros de gel antibacterial; el alimento y producto auxiliar de higiene fue recibido por la alcaldesa Adela Román, quien aseveró que esta ayuda se distribuirá a través de la entrega de despensas y en comida preparada en las 28 Cocinas Comunitarias que han sido instaladas para enfrentar la pandemia del nuevo Coronavirus.

Adela Román agradeció el gesto de solidaridad del ingeniero José Alfredo Cabrera, y destacó que “el gobierno no podría enfrentar esta pandemia solo si no contáramos con el apoyo de la sociedad y de los empresarios; nos están apoyando, muchísimas gracias por su solidaridad, que no es de hoy, es desde antes de que llegáramos a gobernar Acapulco. Usted ya estaba apoyando a muchas personas vulnerables de este municipio, muchísimas gracias”, expresó.

Al hacer uso de la palabra, el benefactor expresó su deseo por seguir aportando en beneficio de la comunidad que más lo necesita en estos momentos críticos, por la pandemia de salud mundial. Reconoció además el liderazgo y calidad humana de la alcaldesa, quien todos los días trabaja para atender a las personas necesitadas.

“Para que el municipio de Acapulco sea beneficiado de la mejor manera, conducido de la mano de nuestra presidenta municipal, en calidad de empresario donamos huevos, tostadas y una ánfora de gel, para alimentación e higiene de los acapulqueños necesitados y para el personal de las cocinas que está trabajando arduamente por el bienestar colectivo, dijo finalmente”.

