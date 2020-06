Realizaran pruebas gratuitas para detectar el Covid-19 en seis módulos instalados en Chilpancingo

*Este martes iniciará la instalación

Chilpancingo Gro; a 29 de junio de 2020 (IRZA).- A partir de este martes iniciará en Chilpancingo la instalación seis módulos para toma de muestras COVID-19, confirmaron el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, y el alcalde Antonio Gaspar Beltrán.

Estos módulos serán instalados en el Parque de la colonia Electricistas, en la Alameda “Francisco Granados Maldonado”, en la plazoleta del Barrio de San Mateo, y en las colonias del PRI, Ignacio Manuel Altamirano y Guerrero 200.

De acuerdo con De la Peña, operarán en coordinación con personal médico de la Secretaría de Salud estatal, del Ayuntamiento y del Laboratorio de la Universidad Autónoma de Guerrero.

El funcionario estatal precisó que estos módulos se instalarán por instrucción del gobernador Héctor Astudillo Flores, y explicó que cada ciudadano responderá un formulario para determinar si es sujeto a la prueba COVID-19.

Luego, en una transmisión en su cuenta de Facebook, el alcalde Antonio Gaspar Beltrán informó que este lunes por la mañana participó en una reunión virtual que encabezó el gobernador Héctor Astudillo Flores, en la que les dio a conocer varios lineamientos para la reactivación de algunas actividades a partir del jueves 2 de julio, en caso de que el semáforo epidemiológico cambie a color naranja.

“Se pretende que el día 2 de julio haya una apertura responsable y gradual. Nosotros vamos a caminar de la mano con el Ejecutivo del estado, porque reconocemos en el gobernador su liderazgo y estaremos atentos a las recomendaciones que haga a los ayuntamientos”, dijo.

En ese sentido confirmó que a partir de este martes se instalarán los seis módulos para la toma de muestras para COVID-19, los cuales serán financiados por el gobierno estatal.

“Habrá pruebas gratuitas, con un protocolo que se les aplicará en estos módulos, y lo que pedimos es que lo hagamos con mucha responsabilidad. Cuídense mucho”, enfatizó el edil perredista.

De acuerdo con el alcalde, el propósito es “tener una medición puntual de lo que presenta el COVID-19, aquí en Chilpancingo, y hoy nos daban a conocer que ya son 555 casos, y eso multiplíquenlo por 10, entonces serían 5 mil casos, aproximadamente, porque son los que se registran, más los que andan deambulando que no tienen síntomas”.

Gaspar Beltrán compartió que recientemente el director del hospital general de Chilpancingo “Raymundo Abarca Alarcón”, les comentó que muchos ciudadanos no acuden por temor, y al respecto comentó: “esos que no quieren ir al hospital no quiere decir que se sanen solos, podrían andar contagiando a otros”.

Por eso recomendó el uso del cubrebocas y que cuiden su entorno. “En un espacio público es responsabilidad de todos cuidar el entorno y cuando contactemos con más gente el uso del cubrebocas, está demostrado, porque reduce el riesgo de contagio”.

También llamó a la sociedad a ser responsable en la reapertura de los espacios públicos, como hoteles, restaurantes y sitios de culto religioso, hasta en un 30 por ciento en esta capital, previsto a partir del 2 de julio, pues señaló que en estados que la semana pasada fueron decretados en semáforo naranja regresaron al rojo por la “indisciplina e irresponsabilidad de algunos que ya empiezan a comportarse como si estuviéramos en color verde”. (www.agenciairza.com)

