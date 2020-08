Realizan examen 560 aspirantes a la Normal Rural de Ayotzinapa

Chilpancingo Gro; a 10 de agosto de 2020.- Entre medidas de seguridad sanitaria debido a la pandemia por el coronavirus, este lunes 560 aspirantes de nuevo ingreso realizaron el examen del Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL), en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

El director de la institución, Víctor Gerardo Díaz, informó que para este ciclo escolar 2020-2021 incrementaron los espacios disponibles, y de los 140 en estas condiciones se ofertan 165, de los cuales 120 son para educación Primaria y 45 para Primaria Bilingüe con Enfoque Intercultural.

Desde temprano, algunos aspirantes llegaron con sus padres a la Normal Rural ubicada en los límites con la cabecera municipal de Tixtla.

Con el acompañamiento de la representante del Comité de Salud Municipal de Tixtla, Reyna Galeana Tapia, el examen se aplicó con las medidas sanitarias recomendadas, como son un metro y medio de distancia entre cada aspirante, tomar la temperatura al ingresar y usar cubreboca.

Habilitaron las canchas de basquetbol, la explanada, la biblioteca, comedor y aulas para distribuir en un solo día a los 560 aspirantes participantes. El examen fue aplicado por personal del Ceneval con el apoyo de docentes de la escuela.

El director Víctor Gerardo Díaz dijo que debido a que la institución cuenta con espacios suficientes se desechó la posibilidad de realizar la evaluación en tres días consecutivos.

Comentó que en el transcurso de la evaluación no se reportó mayores incidentes, salvo el de tres jóvenes que no aparecían en el sistema, pero después de demostrar la obtención de la ficha “se les propuso la realización de la evaluación en este mismo día, y no habrá mayor problema”.

Ayotzinapa, a diferencia de las otras ocho Normales Públicas -así como las instituciones formadoras de docentes -CAM´s y UPN- que movieron el examen para septiembre, en la de Ayotzinapa no se aceptó por tercera ocasión aplazar esta evaluación por el confinamiento decretado ante el COVID-19, argumentando la “desinformación” que generaba el continuo cambio de fechas. (www.agenciairza.com)

