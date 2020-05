Protestan trabajadoras del Tribunal Superior de Justicia por no recibir ‘Bono del Día de las Madres’

Chilpancingo Gro; a 11 de mayo del 2020.- Trabajadoras del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), protestaron en el acceso principal de la Ciudad Judicial que se localiza en Chilpancingo, por no haber recibido el tradicional ‘Bono por el Día de las Madres’, que año con año se les entrega en reconocimiento a su labor, pero que en esta ocasión no se les otorgó, presuntamente por “las malas condiciones económicas que existen en el estado, debido a la emergencia sanitaria que se vive por el Coronavirus”.

“Desde Secretarías de Acuerdos de los Juzgados para arriba, son las compañeras que no estamos recibiendo este bono sin ninguna justificación legal para ello. No nos avisaron ya que apenas el día de ayer, el Poder Judicial saco un desplegado en su página oficial, donde únicamente pusieron que se homologa el salario de las trabajadoras que perciben menos, pero eso es una discriminación porque todas somos madres de familia trabajadoras, y no hay ninguna justificación legal que lo impida”, señaló una de las féminas que protestaron.

Las inconformes indicaron que incluso “existe un decreto de un gobernador anterior” donde se expresa que, “el bono por el Días de las Madres incluso se incrementaría”, por lo que reiteraron que “no existe ninguna justificación legal para que no se les otorgue ese recurso”.

“Es del conocimiento público que los salarios y demás prestaciones están presupuestados desde el año anterior, y si ese presupuesto existe entonces porque a ellas no les están otorgando el bono, y lo peor es que ponen como justificación la situación económica actual que se tiene por el Coronavirus”, indicó otra de las inconformes.

