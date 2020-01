Prepara ISSSPEG nuevas demandas por falta de pago de cuotas obrero-patronales

Chilpancingo Gro; a 07 de enero 07 del 2020 (IRZA).- El Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), prepara nuevas demandas contra los entes que evadieron el pago de aportaciones de cuotas obrero-patronales en el 2019.

De acuerdo con Jesús Manuel Urióstegui Alarcón, titular del organismo, este lunes se llevaría a cabo una reunión en la Oficina de Evaluación para revisar el cierre del año y para determinar “contra quién vamos a proceder por incumplimiento”.

Adelantó que en los próximos días convocará también a la Junta Directiva del ISSSPEG, a la cual asisten autoridades estatales, donde se realizará “el corte anual” y para “solicitar la autorización para presentar las nuevas denuncias”.

Estas demandas se sumarían a las 13 que el Instituto promovió durante el 2019 contra entes morosos, en su mayoría ayuntamientos, de las cuales, siete se presentaron ante la Auditoría Superior del Estado (ASE); cuatro ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y dos ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

En entrevista, Urióstegui informó que el ISSSPEG logró pagar el aguinaldo al cierre del 2019 con una aportación financiera extraordinaria que autorizó el gobernador Héctor Astudillo Flores, pero quedó pendiente la mensualidad de diciembre a los jubilados y pensionados que prestaron sus servicios en los ayuntamientos de Acapulco y Chilpancingo, así como de la Comisión de Agua Potable del Municipio de Acapulco (CAPAMA), pese a que sus autoridades habían firmado minutas de pago con los dirigentes estatales del Sindicato Único de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG).

El funcionario explicó que de los 29 millones de pesos que la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, se comprometió a pagar a finales de diciembre, sólo depositó 10 millones a las cuentas del ISSSPEG, mientras que el Ayuntamiento de Chilpancingo no aportó los 10 millones que ofreció.

“Acapulco no depositó 19 millones; Chilpancingo no aportó los 10 millones y ahorita debemos entre 6.5 y 7 millones a 800 jubilados de CAPAMA y de los ayuntamientos de Acapulco y Chilpancingo que corresponde a la mensualidad de diciembre”, precisó.

– ¿El adeudo repercutió en los agremiados? –

– “Siempre va a ser la misma circunstancia, lo que ellos (entes) dejen de hacer va a repercutir en sus trabajadores activos, jubilados y pensionados. Es una obligación que tienen por ley, pero no hacen la aportación patronal y la retención a los trabajadores no la enteran, no llega al Instituto y eso genera afectaciones al pago”. (www.agenciairza.com)

