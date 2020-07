Policías comunitarios “retienen” en Tixtla al padre de uno de los 43 desaparecidos

Chilpancingo Gro, a 06 de julio del 2020 (IRZA).- Presuntos policías comunitarios retuvieron por unos minutos, en Tixtla, al señor Clemente Rodríguez Moreno, padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en septiembre del 2014.

Esa retención ocurrió este lunes poco antes de las 11:00 horas en un retén que los supuestos policías comunitarios instalaron en el entronque de la carretera Chilpancingo-Tlapa con el acceso a la ciudad de Tixtla, según denunció el agraviado en su cuenta de Facebook.

Rodríguez Moreno dijo que ese grupo de comunitarios, que portan armas de alto poder de fuego, ha asumido funciones de seguridad con la complacencia de la alcaldesa perredista de Tixtla, Erika Alcaraz Sosa.

Agregó que sin motivo le marcaron el alto cuando llegó al retén en su camioneta Nissan tipo estaquitas, acompañado de su esposa, “de manera intimidante me amagaron con sus armas y me exigieron que me estacionara sobre el acotamiento de la carretera; bájate hijo de tu puta madre, aquí nosotros somos la autoridad, me gritaron”.

“Luego siguen insultando esos supuestos comunitarios y nos empiezan a tomar fotografías a mí y a mi esposa; les pregunté el motivo de mi detención y siguieron los insultos, que no me podía ir hasta que no llegará su comandante”, señaló en una transmisión que hizo a través de su cuenta de Facebook desde el interior de la camioneta en la que viajaba.

Don Clemente Rodríguez responsabilizó a ese grupo de presuntos comunitarios de lo que le pudiese suceder a él y a su esposa.

Manifestó que minutos después de que fue retenido llegó al retén un grupo de normalistas de Ayotzinapa para apoyarlo, pero que los hombres armados ya se habían ido luego de que por radio les dieron la instrucción de que se retiraran.

Clemente Rodríguez es papá del normalista Alfonso Rodríguez Telumbre, quien desapareció de manera forzada junto con otros 42 estudiantes en septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala y ha sido uno de los activistas que han estado al frente de las protestas por exigir justicia y verdad en torno al caso Ayotzinapa. (www.agenciairza.com)

