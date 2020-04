Personas discapacitadas bloquearon la Costera Miguel Alemán para exigir el pago del programa para grupos vulnerables

Acapulco Gro; a 22 de abril del 2020.- Una decena de personas con discapacidad, bloquearon durante varios minutos un carril de la Costera Miguel Alemán en el sentido base-zócalo, a la altura del Palacio Federal, para demandar al ayuntamiento el pago inmediato del programa de ayuda para grupos vulnerables.

Alrededor de las 10:30 de la mañana de este miércoles, varias personas en silla de ruedas se colocaron a lo largo de la avenida para impedir el paso de los automovilistas y con ello presionar a las autoridades para que les liberen los recursos económicos que les envía el gobierno federal pero que les reparte el ayuntamiento lo cual no ha sucedido.

En breves declaraciones, los inconformes denunciaron que, desde inicios del presente mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que debido a la contingencia sanitaria que se decretó para evitar la propagación del Coronavirus, a cada uno de los 652 beneficiarios de este programa en Acapulco, les estarían llegando el pago doble por la cantidad de 2400 pesos, pero hasta el momento el gobierno municipal no se los ha cubierto porque argumentan que no tienen recursos debido a que aún no se ha aprobado el presupuesto de este año.

Luego de permanecer durante varios minutos bloqueando esa importante arteria, el secretario de Planeación municipal René Vargas Pineda, dialogó con ellos y les reiteró que efectivamente no se les ha cubierto su pago porque no se ha aprobado el presupuesto, pero que sería cuestión de unos días más para que se resolviera esta situación y en seguida se procederá a realizarles los depósitos correspondientes.

