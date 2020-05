Ordenan cerrar áreas ‘No Esenciales’ en mercados de Iguala

/ 73

Chilpancingo Gro; a 01 de mayo del 2020 (IRZA).- El alcalde de Iguala, el morenista Antonio Jaimes Herrera, decretó el cierre de las áreas no esenciales de los mercados de esa cabecera municipal debido a la alta incidencia de casos confirmados de COVID-19, luego de que 41 de 70 empleados de la tienda El Zorro, ubicada muy cerca de una de estas centrales de abasto, dieron positivo a este virus.

Con base a una publicación en la página oficial de Facebook del Ayuntamiento, Jaimes precisó que el cierre de esas áreas iniciará este próximo lunes y culminará el sábado 16 de mayo, y que esa medida aplicará también para los negocios de venta de alimentos preparados dentro y en la periferia de los mercados.

Sin embargo, se aclara que los ciudadanos igualtecos podrán realizar sus compras en las áreas que no sean cerradas, de las 06:00 a las 14:00 horas, “entrando por el estacionamiento y sin vehículos”.

Con el hashtag “#YoMeQuedoEnCasa”, el Ayuntamiento de Iguala, región Norte, convocó a la población a respetar las medidas sanitarias que han planificado para “mitigar” la propagación del COVID-19.

“Nos preocupamos por tu salud, con tu ayuda, pronto, todos juntos, saldremos de esta pandemia. Si te cuidas tú, cuidas de tu familia y nos cuidas a todos”, se indica en el mensaje que acompaña el aviso del cierre de las áreas no esenciales de los dos mercados.

Cabe recordar que el secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, confirmó el jueves el contagio de al menos 39 de 70 trabajadores de la abarrotera “El Zorro”, situada muy cerca de la principal central de abastos de Iguala, dieron positivo a Covid-19.

El 16 de abril, explicó el alcalde Antonio Jaimes Herrera, se registraron los tres primeros casos sin que los propietarios de la tienda informaran a las autoridades, por lo que el establecimiento siguió abierto 13 días más, lo que derivó en un contagio masivo.

De acuerdo con De la Peña Pintos, por decisión de los propietarios de la tienda mencionada, los estudios se realizaron en un laboratorio privado de la Ciudad de México, avalado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

“Estos casos no los anunciamos nosotros porque no están en la plataforma, y es lo que estamos investigando, el por qué no están en la plataforma”, dijo el jueves respecto a este caso en específico.

Cabe mencionar que El Zorro es una de las tiendas más grandes, donde se venden productos al mayoreo a comerciantes de toda esa zona Norte.

Al respecto, el alcalde Jaimes Herrera no descartó que el contagio de los 41 empleados pueda multiplicarse, pues estimó que cada trabajador pudo haber contagiado a por lo menos tres personas más, por lo que se han tomado las medidas necesarias para su debida atención. (www.agenciairza.com)

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts