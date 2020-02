Ofrece IMSS programa de atención médica, acciones preventivas y farmacia en fin de semana

/ 46

Acapulco Gro; a 04 de febrero del 2020.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero, otorga anualmente más de 20 mil atenciones médicas a través del programa de Consulta en Sexto y Séptimo Día, en sábados y domingos, principalmente a derechohabientes trabajadores que por cuestiones laborales no pueden asistir en días hábiles.

La coordinadora auxiliar de Atención Médica en primer nivel de atención delegacional, Gabriela García Morales, explicó que este programa se lleva a cabo en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 26, en Acapulco; y en el servicio de Medicina Familiar del Hospital General de Sub Zona con Medicina Familiar (HGSZ/MF) No. 3, en Chilpancingo, y en el HGSZ/MF No. 8 en Zihuatanejo.

Se da preferencia a los trabajadores y también son atendidos los beneficiarios, con previa cita; no se reciben pacientes espontáneos. Detalló que en la UMF No. 26 se lleva a cabo el sexto y séptimo día en turno matutino; mientras que, en Chilpancingo y Zihuatanejo, son únicamente los sábados, pero turno matutino y vespertino.

Con este programa, además de la consulta médica, se aplican las estrategias preventivas como PrevenIMSS (detección cáncer de mama, cáncer cérvico uterino, entre otros), así como el servicio de farmacia, para facilitar al derechohabiente y/o beneficiario, el recibir su tratamiento farmacológico.

“La consulta es con previa cita, no podemos llegar como pacientes espontáneos, ya sea que acuda a su unidad médica, ya sea el derechohabiente o un familiar, con la cartilla nacional de salud, para solicitar dicha cita, y la asistente médica será la encargada de colocar la cita en el consultorio donde va a recibir la atención”, explicó.

La doctora García Morales mencionó que los beneficios de la atención de fin de semana son únicamente para la población adscrita a los consultorios de la Unidad con el programa.

Agregó que la implementación de la estrategia en las unidades médicas faltantes dependerá de la demanda y sobredemanda de atenciones que presenten los consultorios. Una unidad de medicina familiar se considera apta para brindar este servicio cuando atiende cuatro o más consultas por hora.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts