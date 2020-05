Notifican a mil 800 negocios para cerrar temporalmente por emergencia sanitaria

*Reglamentos y Espectáculos ha clausurado 15 establecimientos comerciales y de servicios no esenciales, durante la contingencia por COVID-19

Acapulco Gro; a 06 de mayo de 2020.- La dirección de Reglamentos y Espectáculos del municipio de Acapulco ha realizado mil 800 notificaciones, para la suspensión temporal de actividades, a igual número de establecimientos comerciales y de servicios que no son de utilidad esencial, procediendo a la clausura de 15 negocios que no acataron la recomendación para contribuir con las medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19, informó el titular de la dependencia, Julián Nicio López.

En entrevista, el funcionario municipal precisó que, por instrucción de la presidenta municipal, Adela Román Ocampo, se aplica esta medida preventiva como parte de las facultades y obligaciones que las leyes de Salud y del Municipio Libre contemplan para garantizar la paz, tranquilidad y bienestar de la población, en el contexto actual para evitar mayores contagios por Coronavirus en Acapulco.

Nicio López indicó que, por no contribuir para salvaguardar a la población, se clausuró la zapatería Coppel-Canadá, ubicada en el Centro de la ciudad; así también, bares y gimnasios. Las tiendas Elektra también han sido notificadas y se iniciarán procedimientos si los representantes persisten en no suspender parcialmente actividades, considerando que, en esos mismos lugares se ofrecen servicios bancarios.

Y añadió: “en esta etapa ya estamos verificando y haciendo cierres, en caso de que no acaten la disposición, clausuramos la negociación. Llevamos 15 clausuras, el día de ayer (martes) hicimos una en Coppel-Canadá, que está entre la calle Mina y Cuauhtémoc, por no acatar las disposiciones que les dimos de no vender productos como muebles, ropa, calzado, únicamente deben tener abierta el área bancaria, y por no acatar la disposición, ayer quedó clausurada esa tienda”, explicó.

Julián Nicio destacó que, en el caso de los supermercados, se han hecho notificaciones para implementar medidas sanitarias, como la restricción del acceso a adultos mayores y niños, el ingreso solo una persona cuando llegan en grupo a los establecimientos, el uso de cubrebocas obligatorio, la aplicación de gel antibacterial a todos los clientes, y la sanitización de los carritos, subrayando que se mantiene vigilancia permanente para que se cumplan dichos lineamientos.

Finalmente, el director de Reglamentos y Espectáculos exhortó a los ciudadanos a que permanezcan en casa si no tienen necesidad de salir a la calle, y con ello contribuir a que la pandemia pase lo más pronto posible, “es por el bien de todos”, puntualizó.

