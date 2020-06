“No se endeudará al municipio para salir de compromisos económicos”, asegura el alcalde de Iguala

Iguala Gro; a 14 de junio del 2020.- No se endeudará al municipio en busca de poder salir de los compromisos financieros que le ha dejado a la administración la contingencia por Covid 19, señaló el presidente municipal, Antonio Jaimes Herrera durante su conferencia nocturna y reiteró su llamado a la ciudadanía para que pague sus contribuciones.

Jaimes Herrera señaló que es difícil para los Ayuntamientos poder acceder a una línea de crédito o préstamo, quizá Acapulco es el único que pueda hacerlo, mucho menos ahora que estamos a más de la mitad de la administración y no habría posibilidades de pagarlo, “no entraríamos en esa irresponsabilidad”.

Lamentó que la falta de compromiso de la sociedad ha frenado el desarrollo de los municipios, vienen meses difíciles para las finanzas municipales y para poder salir de los compromisos económicos, los burócratas federales, estatales y municipales no tenían por qué dejar de pagar sus servicios porque tienen el mismo ingreso y probablemente con menos gastos.

Sin pretender generalizar, el alcalde, Antonio Jaimes señaló que la gente no entiende y no es responsable ni para cuidar su propia salud, mucho menos lo son con el pago de sus impuestos, se aprovechan de la situación de la pandemia para no pagar, porque piensan que eso es lo mejor, “todos queremos una mejor ciudad, agua limpia, más y mejores servicios, pero nadie quiere cumplir con sus contribuciones económicas”.

El presidente municipal, Antonio Jaimes Herrera dijo que por eso estas ciudades no se desarrollan, porque no hay un compromiso de toda la sociedad para que esta ciudad crezca, esto es lamentable, pero es la realidad, señaló.

