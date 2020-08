“No hay condiciones” para que en Tecoanapa elijan a sus autoridades por usos y costumbres: PRD

Chilpancingo Gro; a 13 de agosto del 2020.- “No hay condiciones” para modificar el método electivo de las autoridades municipales de Tecoanapa, al no reunir el porcentaje de población indígena y porque la pandemia del Covid-19 prohíbe en este momento al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) realizar asambleas comunitarias para consultar a la población (mediante usos y costumbres).

Arturo Pacheco Bedolla, representante del PRD ante el Consejo General del órgano electoral, comentó además que su partido impugnó ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE) el estudio antropológico (para determinar el número de indígenas en la población de ese municipio.

Señaló que “evidentemente no hay condiciones. La Comisión (de Sistemas Normativos Internos) está siguiendo el procedimiento, pero es muy probable que no haya condiciones para realizar esta actividad porque tiene que ver con la necesidad de hacer reuniones, asambleas y ahorita con la pandemia eso no es posible”.

En entrevista telefónica comentó que el IEPC consideró también “tomar en cuenta o respetar hasta ahora la sugerencia -de las autoridades de los tres niveles de gobierno- de sana distancia. No hay condiciones”.

Sintetizó: “son dos temas: no hay condiciones en el tema operativo (para el IEPC) y en el aspecto legal (porque) el asunto está en el Tribunal Electoral. El PRD impugnó el dictamen antropológico, entonces estamos caminando en esas dos vías, pero evidentemente consideramos que Tecoanapa no reúne ni tiene las condiciones para que pueda cambiar a otro sistema electivo”.

Cabe recordar que a partir del 2017 un grupo de ciudadanos de Tecoanapa, región Costa Chica, que simpatizan con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) presentaron una solicitud ante el IEPC para que la elección de las autoridades municipales en 2021 sea por el método de usos y costumbres, como ocurrió en Ayutla de los Libres en 2018.

Al respecto Pacheco Bedolla opinó que la continuidad del sistema electivo de partidos políticos o el cambio a usos y costumbres dependerá de la resolución que emita el Tribunal Electoral de Guerrero.

Sin embargo, insistió: “el PRD considera que Teconoapa no hay elementos suficientes para considerar que se pueda modificar el sistema (electivo) porque cuenta con un 12 por ciento de población indígena, es muy poco”, debido que como mínimo se requiere un 40 por ciento de población originaria.

Añadió: “el Tribunal lleva sus tiempos, aun así, hay otra instancia que es la Sala Regional (del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), lo que llamamos cadena impugnativa, pero más de allá de eso, lo que en este momento impide la realización de la consulta es la pandemia”.

No obstante, el representante perredista indicó que el IEPC está realizando su trabajo porque de no hacerlo incurrirían en un tipo de omisión o responsabilidad, por lo que consideró conveniente esperar a que la pandemia del COVID-19 mejore en la entidad y a que los tribunales electorales resuelvan.

“A pesar de que pueda iniciar el proceso electoral (9 de septiembre próximo) porque la elección es el año siguiente; entonces hay tiempo para las dos cosas: para que decidan los tribunales y las condiciones (de la pandemia) cambien de semáforo naranja a verde”, insistió Pacheco Bedolla. (www.agenciairza.com)

