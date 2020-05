Ninguno de los sacerdotes de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa tiene coronavirus: Salvador Rangel

/ 48

*Tampoco las monjas y los seminaristas, agrega

*El prelado no está de acuerdo en que políticos regalen alimentos a la gente, pero dice que si se las ofrecen pues que las acepten

Chilpancingo Gro; a 15 de mayo del 2020 (IRZA).- En la Diócesis Chilpancingo-Chilapa no hay contagios de Covid-19 en ninguno de sus 140 sacerdotes, 60 religiosas (monjas), y 75 seminaristas, “gracias a Dios”, aseguró el obispo Salvador Rangel Mendoza.

El prelado Rangel Mendoza también dijo que algunos de los templos católicos de su Diócesis podrían abrir sus puertas y recibir a sus feligreses a partir del 17 de mayo: “en los municipios en los que no haya contagios de coronavirus se podrían ir abriendo prudentemente”, de acuerdo también con lo que decidan las autoridades de gobierno, “siguiendo sus recomendaciones”.

En tanto, señaló hay que seguir los consejos sanitarios como guardar la sana distancia, el aislamiento físico, no saldar de mano ni de beso, recibir la comunión (la ostia) en la mano, no en la boca, estornudar en la coyuntura interior del codo, entre el brazo y el antebrazo.

Por otra parte, dijo no estar de acuerdo en que en medio de la pandemia por el coronavirus haya políticos que estén regalando despensas: “los políticos llevan su interés”, que, si reparten alimentos “de corazón, es sano, los felicito”.

Añadió que “la gente de Guerrero es sabia e inteligente, sabemos que (los políticos) están adelantando cosas para lo que se avecina (la elección de julio del 2021), hasta un ciego lo puede ver”.

Agregó que se trata de “la politiquería mexicana con la que no estoy de acuerdo, están conscientes de lo que hagan, que no se despeguen de la gente, luego abandonan a las personas y difícilmente luego los pueden recuperar; que la gente no de su voto por una cubeta y dos escobas, diría que lo más inteligente es que acepten las despensas y que piensen como van a votar”. (www.agenciairza.com)

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts