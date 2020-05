Negocios no esenciales deben cerrar o intervendrá la Guardia Nacional, advierte Ayuntamiento de Chilpancingo

/ 43

*Podrían abrir el 31 de mayo si termina la emergencia por Covid-19, deja entrever el secretario de salud municipal Abraham Jiménez Montiel

Chilpancingo Gro; a 15 de mayo del 2020 (IRZA).- Por tercera ocasión, autoridades del Ayuntamiento de Chilpancingo recorrieron el andador Zapata para “invitar” a los comerciantes, cuyos negocios no son esenciales, a que cierren sus locales ante la emergencia sanitaria por Covid-19, y a quienes advirtieron que la próxima semana podría intervenir la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Guardia Nacional, si no acatan esta recomendación.

El recorrido fue encabezado por los secretarios de Salud, Abraham Jiménez Montiel, y de Desarrollo Económico y Comercio, Gilberto Bahena Montiel, así como mandos y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, todos de la administración municipal.

En entrevista, Jiménez Montiel advirtió que la Cofepris y la Guardia Nacional intervendrán “más estrictos” a partir del próximo lunes ante los propietarios de los negocios no esenciales que no acaten las recomendaciones de cierre hasta el 31 de mayo, cuando podría concluir la emergencia sanitaria y el confinamiento que decretó el gobierno federal, aunque el periodo podría también extenderse dependiendo del comportamiento de la pandemia.

Aseguró que ambas instancias “sabrán los que van a hacer” porque “ya tienen sus propias medidas”. Sin embargo, celebró que el 80 por ciento de los 90 locales situados en el andador Zapata han colaborado con la autoridad municipal.

De acuerdo con el funcionario municipal, el 70 por ciento de los locales de este andador son no esenciales, el resto se divide entre servicios y venta de comida, los cuales podrán seguir operando, pero “sólo para llevar”.

-¿El Ayuntamiento revocará las licencias comerciales a quienes no acaten?-

-“No. Lo que se intenta es el aspecto sanitario, evitar réplicas y evitar contagios (por el coronavirus). La responsabilidad es de cada quien, ya sabrá Gobernación o Cofepris si hacen lo conducente, pero nosotros no es que se quiten licencias, el tema es salud, prevención y orientación”.

Consultado sobre el oficio que el Ayuntamiento giró el jueves en el que se establecía la reapertura de los negocios de las 10:00 a las 17:00 horas, explicó que se trató de un “entrenamiento” (un ensayo) porque después de esta pandemia el comportamiento de la población y de los comerciantes será diferente, acatando siempre las medidas sanitarias para evitar contagios, “se va a cambiar la estructura de sanidad”.

Durante este recorrido los funcionarios municipales fueron abordados por la comerciante de ropa, Liliana Helguera, quien exigió que el cierre sea “parejo” para todos los negocios no esenciales, pues reprochó que mientras a los del andador Zapata se les trata como “los malos” y “necios” en negarse a cerrar, todos los que se encuentran en las avenidas Benito Juárez y Vicente Guerrero siguen trabajando.

“Que la gente se entere que el andador está de acuerdo (con el cierre), queremos que esto (la pandemia) se acabe, queremos cooperar con el pueblo de Chilpancingo, en lo que no estamos de acuerdo es con las injusticias”.

Abundó: “tengo 18 años de comerciante, mi familia es comerciante, tengo tres hijos, soy madre soltera, pago rentas, pago empleados, pago Hacienda, pago Gobernación, doy empleo, creo que no hacemos nada malo, lo único que pedimos es que nos dejen trabajar. ¡Adelante si se van a cerrar! Pero que se cierren todos los negocios no esenciales, no nada más los del andador Zapata”.

En respuesta Jiménez Montiel agradeció la disposición de los comerciantes del andador Zapata y aseguró que la recomendación de cierre es para todos los negocios no esenciales de la ciudad, en lo cual se seguirán enfocando hasta que intervengan directamente las autoridades de la Cofepris y la Guardia Nacional a partir de la próxima semana. (www.agenciairza.com)

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts