Multan y clausuran negocios que no acatan disposiciones contra el coronavirus en Tecoanapa

/ 62

Tecoanapa Gro; a 10 de agosto del 2020.- Personal del Ayuntamiento que encabeza el alcalde Henos Roque Ramírez ha impuesto multas de hasta mil 200 pesos a comercios que no acataron las medidas preventivas que establecieron las autoridades de Salud para evitar los contagios de coronavirus, además de que los establecimientos fueron clausurados

Locales en los que se venden celulares, tortillerías y tiendas de abarrotes fueron multados y clausurados, luego de que inspectores de la Dirección de Comercio municipal comprobó que los propietarios o los encargados de tales negocios reiteradamente no usaban cubrebocas, no aplicaban gel antibacterial a sus clientes y, en otros casos, no se guardaba la sana distancia al momento de las filas.

Los propietarios de los comercios, como el señor Claudio Valenzuela, comentó que el gobierno está abusando de la situación por el alto costo de la multa, pues “en todo un día no sacamos esos mil 200 pesos que nos ponen como sanción”, por lo que piden que el alcalde Henos Roque Ramírez sea más flexible, más moderado”. (www.agenciairza.com)

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts