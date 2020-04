Mueren dos acapulqueños en Chicago por COVID-19: Moisés Reyes

/ 66

Reconoció que “oficialmente no se conoce una cifra exacta de cuántos guerrerenses han muerto en el extranjero”, pero refirió que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan reporta 26 tan sólo en Nueva York, y que las familias de 19 migrantes requieren ayuda económica.

“Estos datos no se conocen porque muchas veces no pasan por las estadísticas de las organizaciones migrantes o por Tlachinollan; son directas, pero debe haber muchos más que no están en las estadísticas oficiales, que reporta más de 566 mexicanos que han fallecido en Estados Unidos”, indicó.