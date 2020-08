“Mi gobierno no es irresponsable”, revira el alcalde Antonio Gaspar a bomberos en Chilpancingo

*Buscará dinero para comprar carrotanque para los “tragahumo”, dice

Chilpancingo Gro; a 25 agosto del 2020.- El alcalde Antonio Gaspar Beltrán informó que su gobierno cumplirá “paulatinamente” con el pliego de demandas del Heroico Cuerpo de Bomberos, a cuyos integrantes manifestó su respeto y gratitud, pero también les pidió: “no nos podemos ver como rivales, no pueden ver a esta administración como indolente e irresponsable”.

Les precisó que la falta de equipamiento no es por falta de voluntad, sino por limitación presupuestal debido a que la recaudación cayó en un 90 por ciento y las participaciones federales se redujeron drásticamente por la pandemia del COVID-19, por lo que su gobierno se ha concentrado en garantizar el pago salarial de los trabajadores.

En una reunión con los bomberos inconformes, encabezada por Antonio Orozco Guadarrama y Wilibaldo Valente Pastor, secretario general del Ayuntamiento y de Finanzas, respectivamente, Gaspar Beltrán, quien participó de manera virtual debido a su contagio por COVID-19, dio instrucción a sus funcionarios que a través del área de Adquisiciones inicien el trámite para la compra y entrega inmediata de 10 equipos de protección personal.

Dio instrucciones también al secretario de Finanzas para que a la brevedad se manden las unidades de los Bomberos a los talleres mecánicos para su reparación.

Agregó que durante los próximos seis meses le dará respuesta a la parte del pliego de peticiones. Sobre el camión que los bomberos exigen para atender emergencias, el edil se comprometió a iniciar las gestiones necesarias.

“El carro de bomberos que cuesta un millón de pesos, no tenemos ese dinero presupuestado, pero no digo que no, para mí los imposibles no existen. Yo no sé de dónde voy a sacar ese millón de pesos, pero habré de tocar las puertas del gobernador Héctor Astudillo Flores para ver si tenemos también en él la solidaridad y empecemos con el trámite, no esperemos seis meses”, expuso.

Agregó: “les pido que no malgasten sus energías, tendremos que ir a hacer gestiones a la Ciudad de México porque desgraciadamente el Heroico Cuerpo de Bomberos no viene etiquetado en recursos federales como si lo está la Policía Municipal. Los propios agentes de Tránsito reclaman que porque en el Fortaseg (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad) no viene para ellos”.

Tras reconocer que el Heroico Cuerpo de Bomberos ha contado con el respaldo de la sociedad en su lucha, pidió también que el Patronato Probomberos que preside la diputada local de Morena, Norma Otilia Hernández Martínez “pudiera ayudarnos para hacer estas gestiones”.

“Involucremos a los 7 diputados por Chilpancingo que yo creo que todos estarán en la idea de ayudarnos. Se trata de un tema presupuesto”, dijo.

Todas sus peticiones, les dijo, no pueden regatearse porque es una necesidad para desempeñar su función y para salvar vidas, sin embargo, también les dijo que “no hay necesidad de bloqueos, manifestaciones; tenemos que hacer un solo equipo, vernos como lo que somos, una familia de gobierno en el municipio y que el pueblo tiene que vernos juntos trabajando”.

Gaspar Beltrán insistió que el poco ingreso que recauda mensualmente el Ayuntamiento se destina especialmente a las áreas operativas, las cuales, ante esta pandemia, “han estado dando la cara con valor, con humildad y con amor por Chilpancingo”.

Durante la firma de la minuta de acuerdo se acordó también establecer comunicación permanente y mesas de trabajo cada 10 días para darle seguimiento al cumplimiento del pliego de peticiones. (www.agenciairza.com)

