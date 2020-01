Más de 200 familias no tienen agua potable y como protesta bloquean avenida Los Gobernadores en Chilpancingo

Chilpancingo Gro; a 16 de enero del 2020 (IRZA).- Representantes de más de 200 familias de la colonia Cooperativa realizaron un bloqueo a la avenida Gobernadores para demandar al Ayuntamiento que encabeza Antonio Gaspar Beltrán que les restablezca el servicio de agua en sus domicilios, el cual fue suspendido desde noviembre pasado para realizar obras de renovación de la red de distribución del líquido, mismas que ejecuta en forma deficiente la Constructora “Roca”, denunciaron.

Los vecinos inconformes realizaron esta protesta este jueves desde las 9 de la mañana y se extendió por 3 horas sobre la avenida Los Gobernadores, entre la colonia Indeco y donde inicia la colonia Cooperativa, al sureste de esta ciudad.

Ahí dijeron que replicarán este bloqueo todos los días hasta que les restablezcan el servicio de agua en sus viviendas.

En ese lugar explicaron que desde noviembre pasado la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (CAPACH) y la Comisión de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), contrataron a la empresa “Roca” para realizar la renovación de la red de distribución del servicio de agua en esa colonia de esta capital.

Denunciaron que, a dos meses de haber iniciado esos trabajos, la obra no concluye: “la Constructora dejó zanjas abiertas, ha hecho un trabajo defectuoso, hay errores de conexión, hay fugas de agua, dejaron tierra suelta que ya ha provocado enfermedades respiratorias en las familias que vivimos cerca”, aseveró don Raúl, uno de los vecinos que estaba en la protesta.

Indicaron que no se ha conectado a la red del servicio a los módulos Chiapas, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Jalisco y Quintana Roo de la colonia Cooperativa: “son módulos que desde el mes de noviembre no tienen suministro de agua, acudimos a las autoridades y les pedimos que no nos dejaran sin agua en diciembre y no lo hicieron”.

Señalaron que ante el “abandono de las autoridades del municipio, nos molestamos, estamos hartos de las mentiras de las autoridades municipales, han hecho caso omiso a esta problemática; nos prometieron que iban a repartir agua por pipas para mitigar el problema, pero dicen que no tienen ninguna pipa disponible, por eso decidimos bloquear estas vialidades y pedimos disculpas a quienes transitan por estas calles”.

Aseveraron que “solo así entienden las autoridades, lo haremos diario (el bloqueo) hasta que solucionen este problema, si no pueden con su tarea que renuncien, le pedimos que den la cara las autoridades, aumentaron el cobro del agua en los domicilios, estamos hablando por 240 familias de la colonia Cooperativa; otras colonias se van a manifestar por falta de agua y vamos a pedir que nos unamos”, añadió don Raúl. (www.agenciairza.com)

