“Mano dura” para quienes no acaten las medidas de protección contra el COVID-19: Antonio Gaspar

/ 80

De acuerdo con el alcalde, el 10 por ciento de la población de esta capital no acata las disposiciones sanitarias. “Esta pandemia no nos tenía preparados, pero ya son 4 meses de aprendizaje y hemos entendido que, si seguimos nosotros en este ánimo de solamente recomendar, pues son como las llamadas a misa”, dijo.

Por eso anunció que propondrá al Cabildo de Chilpancingo aplicar sanciones “coercitivas y económicas para quienes no acepten y no acaten las medidas que se están decretando por el Ejecutivo del estado”.

“Yo no busqué ser alcalde para gobernar un desierto, yo no busqué ser alcalde para lesionar los derechos de los empresarios y, mucho menos, para dejar sin empleo a la gente”, expuso, luego de que líderes empresariales, quienes acudieron a este evento, invitaron también a la población a hacer conciencia y a respetar las medidas sanitarias para que Guerrero no regrese al color rojo del semáforo epidemiológico, lo que implicaría el cierre nuevamente de negocios no esenciales y con ello “el colapso económico” para Chilpancingo.