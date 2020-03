Maestros Cetegistas toman oficinas de la SEG para exigir nombramientos

/ 126

*A los cetegistas les dicen que sí, pero no cuándo, se quejan

El dirigente de la CETEG, José Manuel Venancio Santiago, explicó que se han realizado mesas de trabajo en enero, febrero y marzo, “pero no hay respuestas positivas, solo nos piden disposición, tolerancia y paciencia, pero los acuerdos no se concretan”.

Explicó que este miércoles los citaron a las 9 de la mañana para presuntamente atender sus peticiones, “pero no llegaron las autoridades; el director de Personal, Genaro Sánchez Espinoza ya nos dijo que no había ningún documento o nombramiento que solucione nuestra demanda”.

Lamentó que la SEG les pida que no salgan a las calles a bloquear, “pero no nos dejan otra opción, hay padres de familia de la Sierra, la Montaña y Costa Chica que piden personal docente y no los atienden, continuaremos con nuestras actividades de protestas y tomas de oficinas”.