Maestro jubilado y enfermo exige pago de seguro o se encadenará

*Se retiró hace 7 años y ni la empresa MATFRE ni la SEG le solucionan su problema

*El dinero lo necesita para su atención médica; tiene cinco padecimientos

Chilpancingo Gro; a 01 de julio del 2020 (IRZA).- Un profesor jubilado con padecimientos crónico degenerativos, denunció que hace siete años se retiró del servicio docente y hasta la fecha la empresa MAPFRE no le ha pagado su “seguro institucional”, porque le argumentan que la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) dejó de pagar las cuotas, por lo que advirtió que de no tener respuesta positiva a su exigencia, este jueves podría protestar encadenándose en esta capital.

Explicó que este es un seguro al que docentes tienen derecho una vez que se retiran, el que, si durante el ejercicio de tus funciones no lo usas, al jubilarse deben entregar lo equivalente a 20 meses de salario, sin embargo, los docentes como en este caso que es por enfermedad, lo solicitan para atención médica en los que se establece que serán 43 meses de sueldo con dictamen del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado).

El profesor jubilado, Mariano González Hernández, quien padece retinopatía diabética proliferativa, renal crónico terminal, problemas de pulmón, diabetes mellitus e hipertensión, entre otras enfermedades, refirió que ha exigido el pago de este seguro porque requiere atenderse médicamente de manera urgente.

En conferencia de prensa ofrecida en las instalaciones del SNRP, acompañado del también maestro pensionado, Carmelo Hernández Bautista, explicó que sus gastos médicos mensuales son de 25 mil pesos y difícilmente con su pensión de una plaza los puede costear.

Con la voz quebrada, el docente originario de Ometepec, en la región de la Costa Chica, no tiene dinero para atenderse, incluso, dijo que hace dos días su padre falleció y no tuvo para apoyar a su familia con los gastos funerarios.

En su desesperación amenazó con protestar este jueves y “encadenarse” en Casa Guerrero o en la Subsecretaría de Finanzas de la SEG para exigir el pago del seguro.

El docente dijo que envió un documento exponiendo su caso al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Ibarra de Piedra.

Denunció que hace unos días acudió a una radiodifusora para hacer la denuncia correspondiente de manera pública y “de manera inmediata el subsecretario de Finanzas de la SEG, Jaime Ramírez Solís me mandó llamar, me presenté en su oficina y después de una hora y media fui atendido por el ingeniero Valdez, quien se limitó a darme 500 pesos para medicamentos como si fuera limosna”.

El maestro reclamó el pago por seguro que le corresponde, “después de haber trabajado durante 35 años como docente para la SEG, no es justo que ahora me den una patada y me digan que simplemente no hay recurso”.

Carmelo Hernández añadió que son cerca de 200 maestros a quienes se les adeuda el seguro MAPFRE y al docente también se le adeuda el pago por el CEBE, ahora denominado Plan Flexible de Beneficios, de 30 mil pesos, el que se otorga a los trabajadores que se jubilan. (www.agenciairza.com)

