Luego de la pandemia se podría reactivar la economía con obra pública en Chilpancingo: Antonio Gaspar

Chilpancingo Gro; a 10 de mayo del 2020 (IRZA).- El alcalde Antonio Gaspar Beltrán informó que después del 15 de mayo, tras la curva más peligrosa de la pandemia por COVID-19, reiniciaría el programa de obra pública de este año, cuya inversión serviría como medida de reactivación económica en esta capital.

“Estamos en el ánimo de que pasando esta curva de la pandemia, que es la más peligrosa, podamos iniciar la obra pública, o sea después del 15 de mayo podamos comenzar a ver acciones de obra pública en Chilpancingo”, confirmó.

“Una manera que nosotros consideramos para reactivar la economía es dando trabajo y es a través de la obra pública como consideramos que puede ser un paliativo para aminorar los estragos de la economía municipal”, agregó.

En entrevista dijo que el programa de obra 2020 avanzará hasta donde alcance el presupuesto municipal, para lo cual buscará la coinversión con la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores.

En duda la remodelación de plazoletas

Gaspar Beltrán también informó que la rehabilitación de las plazoletas de los cinco barrios tradicionales de esta capital, así como del zócalo y de la Alameda Central, está en duda debido a que las reglas de operación del Ramo 33 fueron modificadas.

“En el nuevo manual de operación del ramo para obra pública quedaron fuera las plazuelas de esparcimiento público. No están consideradas”, dijo.

En ese sentido anunció que buscará al delegado del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, para pedirle el catálogo de acciones del Ramo 33, así como su ayuda y orientación, para buscar una solución.

“Tenemos proyectada la rehabilitación de las cinco plazoletas de los barrios tradicionales, pero ahora dependerá de la resolución que nos den quienes manejan el programa, que es a través de la Secretaría del Bienestar”, dijo.

No obstante, comentó que hasta el momento su gobierno no ha hecho obra pública en los barrios tradicionales, por lo que, en caso de no avanzar la rehabilitación de las plazoletas, platicará con los integrantes de los comités de desarrollo para canalizar el recurso a otras acciones.

Cabe mencionar que recientemente el alcalde Antonio Gaspar firmó un convenio de colaboración con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) para la orientación y capacitación en cuanto al auto empleo.

“La CMCI nos va a ayudar en esa tarea tan importante que hemos considerado para activar la economía después del 15 de mayo”, insistió. (www.agenciairza.com)

