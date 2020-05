La zona del mercado central es un gran foco de contagio por coronavirus advierte alcalde de Iguala

Iguala Gro; a 01 de mayo del 2020 (IRZA).- El presidente municipal de Iguala, el morenista Antonio Jaimes Herrera, responsabilizó a los apoderados legales de la tienda de abarrotes El Zorro de la “gran infestación” de COVID-19 que se registra en la zona del mercado “Adrián Castrejón” de esa cabecera municipal, en donde el coronavirus ha causado la muerte de 4 personas.

Sin embargo, explicó que serán las autoridades sanitarias de los gobiernos federal y estatal las que tendrán que intervenir en este caso, pues confirmó que un familiar directo de un trabajador de El Zorro ya murió por esta enfermedad, así como “cuatro personas más fallecidas en el área del mercado municipal, donde prácticamente tenemos la infestación”.

“Lo que decidan las autoridades competentes, que son las secretarías de Salud estatal y federal, sobre el caso de El Zorro Abarroteros, es su facultad; nosotros lo que estamos tratando de hacer es contener la propagación del virus porque hay una gran infestación en ese lugar”, dijo el edil.

Desde la página oficial de Facebook del Ayuntamiento igualteco, fue difundida una entrevista que este viernes sostuvo con la periodista Denise Maerker, en su programa de radio “Atando Cabos”, en la que confirmó el brote de COVID-19 en esa abarrotera.

El edil dijo que los apoderados legales de la tienda tardaron en notificar el contagio de tres de sus trabajadores, aparentemente con la finalidad de seguir operando, lo que derivó en el contagio de 30 empleados más, así como la propagación del virus en esa zona del mercado municipal.

Informó que el 13 de abril la empresa realizó las muestras de los tres primeros trabajadores “sospechosos de COVID-19”, pero mientras recibían los resultados no los enviaron a descansar a sus casas. El 16 de abril recibieron los resultados positivos a COVID-19, pero los notificaron a la autoridad municipal un día después.

Comentó que de inmediato notificaron el resultado a la Jurisdicción Sanitaria de la Secretaría de Salud en la región Norte y el lunes 18, a través de Protección Civil, se determinó el cierre del establecimiento de manera “voluntaria” hasta que no comprobaran que sus trabajadores estaban sanos, pero entonces confirmaron 39 casos más, para hacer un total de 42.

Pese a eso, dijo Jaimes Herrera, los apoderados legales de El Zorro “querían seguir funcionando, pero se decidió cerrar”.

Jaimes Herrera informó que desde hace mes y medio se han realizado jornadas de sanitización en el mercado municipal y que desde entonces se restringieron las visitas diarias al mercado, además del cierre de negocios no esenciales.

Sin embargo, confirmó que a partir de este próximo lunes se restringirá el horario de operación del mercado de las 06:00 a las 14:00 horas, al admitir que ha sido “muy difícil disminuir la movilidad de la gente” que, incluso: “nos han enfrentado, lo que queremos es que haya una conciencia ciudadana, pero tenemos que ejercer actos de autoridad”.

Cabe recordar que este caso fue confirmado el jueves por el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, quien explicó que, por decisión de los propietarios de la empresa, los estudios a los tres primeros trabajadores se realizaron en un laboratorio privado de la Ciudad de México, avalado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE).

“Estos casos no los anunciamos nosotros porque no están en la plataforma y es lo que estamos investigando, el por qué no están en la plataforma”, confirmó el jueves durante su mensaje del mediodía. (www.agenciairza.com)

