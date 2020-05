La UAGro apoyará al municipio de Iguala, realizando pruebas para detectar Covid-19: Alcalde

Iguala Gro; a 04 de mayo de 2020.- El presidente municipal de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, dio a conocer que, éste martes firmará un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), para que personal de la máxima casa de estudios realicen pruebas para detectar el Covid-19, entre los trabajadores que laboran en grandes tiendas, y colocaran letreros con la leyenda “Este es un Negocio sin Covid-19”, en aquellos negocios donde haya resultados negativos, con lo cual se espera reactivar la economía.

“En aquellos casos donde se detecten personas positivas, de inmediato se colocarán dentro de un cerco sanitario junto con su familia para evitar una mayor propagación de contagios”.

Asimismo, dijo que éste miércoles comenzará a operar una “Unidad Covid-19”, done las personas que presentes cuadros de gripe, tos o calentura, podrán acudir a ella para que se les valore y en caso de que así lo requieran, se les aplicará el examen correspondiente por parte del personal que trabaja en el laboratorio de la UAGro, y en caso de que se determine que hay algún problema serán hospitalizados o enviados a sus casas.

El alcalde Antonio Jaimes Herrera, lamentó que la gente “siga sin entender” la gravedad que representa esta enfermedad, por lo que se determinó aplicar la misma medida de contención en la Central de Abastos, tal y como se lleva a cabo en el mercado municipal “Adrián Castrejón”, donde solo se permite la operación de 6 de la mañana a 2 de la tarde.

Durante su conferencia nocturna, el edil informó que el gobernador Héctor Astudillo, envió 20 elementos de la policía estatal para coadyuvar con el operativo de vigilancia en el mercado municipal, y que este martes llegará una brigada para sanitizar ese mercado, por lo que se cerraran varias vialidades cercanas como son Altamirano y Galeana, y desde Salazar hasta el periférico, con el objetivo de que haya un mayor control sanitario.

Por su parte, el secretario de salud municipal Federico Javier Ortiz Ibarra lamentó que “es triste ver que el esfuerzo que se hace día tras día prácticamente no tenga ningún efecto positivo, porque a la gente parece no importarle al señalar que el virus no existe y que solo les están violentando sus garantías individuales con estas medidas.

“Hoy recibimos un documento de que personal de la secretaria de Salud del Estado y de Cofepris del gobierno federal y estatal llegarán a Iguala para cerrar todos los negocios no esenciales”, dijo.

Aseguró también que, “lamentablemente las personas que están falleciendo son aquellas que no creen, que no traen cubre bocas, que van a conglomeraciones y que finalmente son los que se infectan y fallecen”.

Ortiz Ibarra señaló que se vive la etapa de mayor aceleración de contagios en iguala, porque hay entre dos y hasta 4 personas que fallecen diariamente, aunque no se puede decir que todas sean por el Covid-19, ya que no se les practica el examen correspondiente.

“Estamos tratando de que el virus circule con menos densidad y el mercado se cerró para protección de los locatarios y de los usuarios. Ni el mercado ni los centros comerciales son centros de recreación, estas son las dos peores semanas que vamos a vivir y estos dos días son los más críticos a nivel nacional”.

