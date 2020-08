La alcaldesa de Tixtla, Erika Alcaraz presume su altruismo en redes sociales

*Dice que ayudó a la familia de un niño que falleció por COVID-19

Chilpancingo Gro; a 03 de agosto del 2020.- La alcaldesa de Tixtla, Erika Alcaraz Sosa, dio a conocer que un niño de 7 años de ese municipio falleció en la Ciudad de México a consecuencia del COVID-19, por lo que su gobierno ayudó a la familia con el traslado del cuerpo a Guerrero.

Alcaraz Sosa dijo lo anterior a través de sus redes sociales. Comentó que el domingo pasado fallecieron tres personas de Tixtla, también víctimas del coronavirus: “lamento mucho abrir las redes sociales y ver condolencias por todos lados, ayer recibí la noticia y ayudé a las familias de 3 fallecidos por Covid-19”.

Comentó que entre estas tres personas fallecidas se encontraba el niño de 7 años que murió en un hospital de la capital del país.

La alcaldesa refirió que “era un niño con una enfermedad crónico-degenerativa, pero era un niño estable.

El papá llevaba 2 días sin probar alimento alguno, sin un solo peso en la bolsa y con el cuerpo de su niño, que ya le exigían se llevara a través de un servicio funerario, que por supuesto no podía pagar, lo único que deseaba en ese momento era traerlo para que se encontrara con su madre y le dieran cristiana sepultura, estuvo tratando de empeñar su parcela que es lo único que mantiene a la familia, hasta que tomó la decisión de buscarme”.

Informó que decidió apoyar económicamente a la familia de este menor para el traslado de sus restos desde la Ciudad de México a Tixtla: “hice el traslado del pequeñito, el papá comió y ahora tendrán que hacer frente a su pérdida”.

Y finalmente pidió “cuidar a los niños, por favor, cada día se sabe de más y más casos de niños que dan positivo a Covid-19, el virus existe y los niños no son inmunes, no es posible ver a niños en las calles sin ningún tipo de protección y además los niños por lógica son descuidados en el contacto de cosas y manipulación de su cara, pongan mucha atención y si los niños no tienen a qué salir, por favor, por favor, por favor déjenlos en casa”. (www.agenciairza.com)

