La alcaldesa de Tixtla, Erika Alcaraz da positivo a prueba de Covid-19

Tixtla Gro; a 27 de julio del 2020.- Erika Alcaraz Sosa, alcaldesa de Tixtla, dio positivo a contagio por coronavirus Covid-19.

La noche de lunes lo confirmó a través de su cuenta de Facebook, donde señaló que “ante el rumor que circula en nuestro municipio de que tengo Covid, con toda la honestidad y responsabilidad les confirmo lo siguiente: Sí tengo COVID, me lo confirmaron este sábado pasado por la tarde-noche”.

Dijo que debido a que no mejoraba por un tratamiento por lesiones severas gástricas, “mi médico consideró que quizá la razón de que empeorara se debía a que estaba contagiada y mandó hacerme la prueba nuevamente y en efecto, mi resultado salió positivo”.

“Estos días están siendo difíciles, yo no sabía lo que es estar enferma, no puedo decir que Dios nos pone pruebas porque somos fuertes”, señaló.

“Esta situación hace mis días tristes, me deprime un poco el encierro, pero agradezco cada detalle que han tenido con mi persona, la misa de hoy, sus muestras de cariño, sus mensajes y buenos deseos hacen que los días sean más llevaderos”, agregó.

Comentó que “en todo momento he usado el cubre bocas, la careta y en todo momento guardo la sana distancia, le doy vueltas y vueltas y llego a la conclusión que pensar cómo me contagie es lo de menos en este momento, mi responsabilidad es decirlo y también evitar contagios, aunque estoy segura que no contagié a nadie, pues he sido muy cuidadosa en ese sentido, las personas con las que tuve contacto en los últimos días afortunadamente no han presentado ningún síntoma, ninguna complicación”.

“Soy mujer de fe y como dice el dicho, hierba mala, nunca muere”, añadió.

Aseguró que “el trabajo sigue igual, este Ayuntamiento no se detiene, todo lo pendiente se está entregando, todos mis compañeros están haciendo lo propio y yo estoy pendiente de todo y desde aquí les abrazo virtualmente y les deseo las más bonitas bendiciones para sus vidas”. (www.agenciairza.com)

