Instalan filtros para que automovilistas acaten el programa Hoy No Circula en calles y avenidas de Acapulco

*Se busca reducir la movilidad de personas desocupadas y contener contagios del nuevo Coronavirus: Miguel Ángel Vargas

Acapulco Gro; a 08 de mayo de 2020.- Para frenar la movilidad en el espacio público de personas que realizan actividades no esenciales, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Acapulco instaló filtros para detectar automovilistas que no respetan el programa Hoy No Circula, instrumentado por el Gobierno Municipal como parte de las estrategias de contención del COVID-19.

El encargado de despacho de la SSP, Miguel Ángel Vargas Miranda, señaló que, por instrucciones de la presidenta municipal, Adela Román Ocampo, con la facultad y obligaciones que confieren las leyes de Salud y del Municipio Libre, el 30 de abril se puso en marcha de manera provisional el programa de control vehicular, aplicable de lunes a viernes en horario de 6 de la mañana a 10 de la noche.

De acuerdo a la disposición del programa, los lunes no circulan vehículos cuyas placas tengan terminación numérica 0 y 1; el martes, 2 y 3; el miércoles, 4 y 5; el jueves, 6 y 7 y, el viernes, 8 y 9.

El jefe policiaco reiteró que la medida del Hoy No Circula es de manera temporal sin fines recaudatorios y tiene la finalidad de disminuir la afluencia vehicular de las calles, para evitar que gente desocupada salga al espacio público y resulte contagiada o que sea factor de contagio de otras personas.

Añadió Vargas Miranda que como parte de las acciones preventivas para contener contagios del nuevo Coronavirus SARS-CoV-2, popularmente conocido con el nombre de COVID-19, se colocaron filtros en diferentes puntos y horarios, donde se aprovecha para exhortar a los automovilistas a que respeten el programa vehicular.

