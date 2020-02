INFORMA IMSS A LA POBLACIÓN FEMENINA SOBRE MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y PREVENCIÓN DE ETS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero, ofrece métodos seguros para las mujeres, como el uso del preservativo, pastillas anticonceptivas, inyecciones, parches, dispositivos y métodos definitivos, salpingoclasia, los cuales están disponibles para toda la población.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos que desea tener, es por eso que el IMSS promueve la planificación familiar a través de los métodos anticonceptivos; que son aquellos que se utilizan para programar en tiempo los embarazos o para no embarazarse, y estos métodos pueden ser temporales o definitivos.

El ginecólogo del módulo de Planificación Familiar de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de la No. 9, Manuel Guerrero Ayala explicó que se ha identificado que (en promedio) las mujeres comienzan su vida sexual a los 14 años.

El procedimiento más utilizado entre las mujeres derechohabientes del IMSS en el estado, es el método temporal conocido como Dispositivo Instrauterino (DIU), le siguen las inyecciones, las pastillas y la Oclusión Tubaria Bilateral (ligadura de trompas), esta última es recomendada cuando se ya tuvieron los hijos deseados.

El especialista detalló que otro método es la pastilla de emergencia, pero aclaró que no se trata de un método recurrente; detalló que es un anticonceptivo que puede ser utilizado para prevenir el embarazo si se toma dentro de las primeras 72 horas después de una relación sexual no protegida, ya sea porque fue violentada, no utilizó preservativo o éste se rompió, no se aplicó a tiempo su inyección anticonceptiva u olvidó una o más tomas de su anticonceptivo oral.

El médico Guerrero Ayala recomendó a las mujeres derechohabientes acudir a los módulos de planificación familiar, así como a los módulos de PrevenIMSS y se informen sobre las diversas acciones de salud que ofrece el Instituto.

