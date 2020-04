Hoy No Circula ayudará a cortar cadenas de contagio de COVID-19: Adela Román

*La aplicación del programa vehicular fue consensado con el gobernador, ante el aumento en más del 400% de casos positivos del nuevo coronavirus, precisa la alcaldesa

Acapulco Gro; a 29 de abril 2020.- La presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, informó que la aplicación del programa vehicular Hoy No Circula forma parte de las medidas de prevención para reducir la movilidad y mitigar efectos de la pandemia de COVID-19 en el puerto, donde aumentó exponencialmente la incidencia de contagios en más de 400 por ciento, registrando la mitad de los casos positivos y decesos ocurridos en Guerrero.

Este jueves comenzará la aplicación del programa que estará vigente durante la fase 3 de la emergencia de salud decretada por el Gobierno Federal, cuya aplicación fue consensada por la alcaldesa con el gobernador Héctor Astudillo Flores, derivado de los acuerdos que oficializaron las autoridades sanitarias, como parte de las estrategias que corresponde aplicar a estados y municipios para contener la cadena de contagios del nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

Adela Román precisó que el Hoy No Circula tendrá sus excepciones, no será aplicable a conductores de vehículos de seguridad pública, ambulancias, telefonía, funerarias y otras unidades utilitarias de gobierno y empresas que desempeñen actividades esenciales e indispensables para el desarrollo de la vida diaria ante la emergencia sanitaria.

Reiteró que, ante el incremento exponencial de casos confirmados y muertes por la pandemia en Guerrero, específicamente en Acapulco, se decidió este acuerdo, que no es arbitrario porque, en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, “lo consensamos con el gobernador Héctor Astudillo Flores y con algunos presidentes de otros municipios; hay alcaldes que definitivamente cerraron los accesos a sus comunidades para que no entren ni salgan (los ciudadanos), nosotros no podemos hacer eso en Acapulco”, subrayó.

Aseveró que esta acción se basa en las previsiones de control emitidas por las secretarías de Salud Federal, Estatal y la Dirección Municipal del sector, así como los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 24 y 31 de marzo, y el 21 de abril de 2020.

Así también del aviso publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, edición No. 27, alcance III, del día 03 de abril del año en curso, emitido por el Gobierno del Estado de Guerrero; y el Decreto por el que se reforma y adiciona el diverso publicado en el diario oficial estatal, el día 17 de abril del referido año, en el que se exhorta a los sectores públicos, social y privado de la entidad a atender las acciones extraordinarias dirigidas a contener la epidemia generada por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Román Ocampo sostuvo que las medidas aplicadas para reducir la movilidad, es un acto de mucha responsabilidad que tiene como principal fundamento el cuidado de la vida de todos los habitantes de Acapulco.

Finalmente, dijo que tiene el firme compromiso de trabajar por el bienestar colectivo, por ello se están tomando medidas extremas como ha sugerido el gobernador Astudillo.

En consecuencia, su gobierno entrega a la gente elementos auxiliares para la prevención como cubrebocas, gel antibacterial y alcohol para protección e higiene personal, además atiende socialmente la falta de alimentos con la entrega de despensas y comida preparada en 22 cocinas comunitarias.

