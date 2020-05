Exigen no olvidar a desaparecidos con motivo de pandemia por el COVID-19

Chilpancingo Gro; a 10 de mayo de 2020 (IRZA).- Con la consigna de que se haga justicia, integrantes de Colectivos de Desaparecidos en Guerrero se sumaron a la iniciativa para movilizarse este 10 de mayo en el marco del Día de las Madres, y demandaron a las autoridades que “en medio de la emergencia sanitaria no dejaremos de exigir el regreso a casa de todas las personas desaparecidas”, que según cifras oficiales rebasan los 62 mil casos.

Al mediodía, integrantes del Colectivo de Desaparecidos “Raúl Trujillo”, de Chilpancingo acudieron al monumento a Las Banderas, para sumarse a la convocatoria nacional para protestar en el marco del Día de las Madres.

A la altura del anti monumento a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, sobre el suelo pintaron con spray “¿dónde están?”, y en 4 los pilares que sostienen las astas de banderas pegaron 4 siluetas de personas con la misma pregunta, y las consignas #CorazonesEnMarcha, #HastaEncontrarles, #MujeresEnLaBúsqueda.

Una de las integrantes de ese Colectivo de esta capital, Yoltzin Martínez Corrales, dijo que busca a su hermana Yaltzin, quien está desaparecida desde el 27 de abril del 2010. “Todas las madres de familia estamos de acuerdo en que no hay nada que festejar, pero conmemoramos el día para manifestar nuestra inconformidad y dolor”.

Indicó que también para informar que siguen “en pie, buscando a nuestros familiares, porque no nos podemos llamar madres cuando a quienes les dimos la vida no están; cuando regresen a casa podemos decir que ya somos madres y nos alegren en casa”.

Señaló que en Guerrero hay más de 15 Colectivos de Familiares y de Derechos Humanos que están en esta búsqueda de desaparecidos, con presencia en Acapulco, Chilpancingo, Atoyac, Iguala, Tlapa, Chilapa, Tixtla, entre otros municipios.

Martínez Corrales indicó que el gobierno federal ha dicho que hay más de 62 mil desaparecidos en el país, “pero consideramos que no es cierto; esa cifra es más elevada porque muchas familias temen denunciar por desconfianza a las autoridades”.

Informó que, en ese Colectivo, donde están 25 familias en busca de sus familiares desaparecidos, “tenemos 7 personas que no han hecho su denuncia, y no quieren hacerlo porque desconfían de las autoridades, y no es para menos; todo lo que nos causa esto es la falta de seguridad que tenemos en el país”.

Agregó que la actividad que realizaron este domingo fue a iniciativa propia y en respuesta al llamado del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, en el que convergen más de 60 colectivos. (www.agenciairza.com)

