Exigen fertilizante viudas de campesinos, pero se los niegan en San Luis Acatlán

San Luis Acatlán Gro; a 09 de junio del 2020 (IRZA).- Un grupo de viudas de campesinos encararon al “Servidor de la Nación” y coordinador de la entrega del fertilizante en esta región, Edgar Valente Abarca, para que les diera el insumo.

La exigencia se registró este martes durante la entrega de fertilizante, en una bodega que se ubica en la calle Nueva Generación, a un costado del edificio Liconsa.

Cinco mujeres le reclamaron el insumo que, según ellas, correspondía a sus esposos, y le explicaron que estos campesinos murieron durante las últimas semanas por COVID-19, siendo beneficiarios del programa federal.

Luego del encuentro con Edgar Valente Abarca, las cinco viudas dijeron que le mostraron las actas de defunción de sus esposos, actas de nacimiento y otros documentos para recibir el insumo, y que además le comprobaron la existencia de las parcelas que ahora trabajan ellas, pero que el funcionario federal se negó terminantemente a darles fertilizante.

“El señor Edgar Valente Abarca no nos quiere dar el fertilizante y solo nos da respuestas de manera prepotente y tajante; pide que hagamos el cambio de propietario de la parcela ¿Entonces, ¿qué harán con el fertilizante que es de nuestros maridos, ¿quién se lo va a quedar o se regresara a México?”, cuestionaron las viudas.

Por su parte, Valente Abarca señaló que no se puede entregar el insumo a personas que no se encuentren en la lista, aunque presenten documentos de viudez, pues las reglas de operación no contemplan este detalle, por lo que según el fertilizante sobrante se regresará a la federación. (www.agenciairza.com)

