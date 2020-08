Está en peligro el pago de los aguinaldos, alerta a sus trabajadores el alcalde de Chilpancingo

*Les recortarán recursos del Ramo 28, revela

Chilpancingo Gro; a 04 de agosto de 2020.- El alcalde Antonio Gaspar Beltrán advirtió complicaciones financieras para pagar los sueldos de los trabajadores a partir de la próxima quincena, debido a un recorte de entre el 10 y 12 por ciento a las participaciones federales del Ramo 28.

Adelantó que “en la quincena que viene tenemos el primer jalón”, y no descartó que este recorte derive en la reducción de la nómina, pues en este momento no se garantiza el pago de aguinaldos a los trabajadores debido a que el ingreso propio cayó en un 90 por ciento debido a la pandemia.

– ¿La reducción al Ramo 28 fue en el primer semestre del año?

– “Ya tenemos reducciones, pero no son a cierta forma oficiales; se han ido reduciendo porque el Ramo 28 se allega de recursos del turismo, petróleo, de excedentes que hoy no estamos teniendo y que están reduciendo el margen económico, y lo que nosotros esperamos es que no vaya a ser tan duro”.

En entrevista después de poner en marcha los trabajos de pavimentación del circuito principal de la colonia 6 de Julio, al norte de la ciudad, dijo que el Ayuntamiento “camina al filo de la navaja en temas de recurso para nómina”.

Por eso invitó a los trabajadores a que cuiden su empleo, el cual está justificado para quienes han sido exentados de presentarse por la pandemia del COVID-19, “pero -anticipó- no vamos a permitir chantajes de líderes sindicales que quieren ya hasta trajes de astronautas para desempeñar su función”.

“Lo indispensable lo tenemos; es como si el alcalde también quisiera andar con su traje de astronauta, pues no”, expuso, y confirmó que en este momento no están garantizados los 70 millones de pesos que necesita para pagar aguinaldos, por lo que anunció que entre noviembre y diciembre lanzarían una campaña de recaudación de impuestos.

Otra medida de solución, dijo, es recurrir nuevamente a una línea de crédito como le hizo a finales del año pasado para pagar los aguinaldos.

“Gracias a Dios el recurso que ocupamos para pagar el aguinaldo del 2019 apenas lo acabamos de reintegrar; nos llegó un crédito que vino básicamente para eso, y de aquí a diciembre esperamos poder pagarlo para que con autorización del Cabildo volver a solicitar otro crédito para pagar aguinaldos (de este 2020)”.

En ese sentido dijo que debido a la pandemia del COVID-19 los ingresos propios del Ayuntamiento cayeron en un 90 por ciento y que en este momento “estamos moviéndonos por la gracia de Dios y por la ayuda de la gente que de manera responsable ha decido ayudarnos”.

Reveló que los trabajadores de barrido manual no se presentaron a trabajar, porque su líder sindical -Domingo Salgado- “les dijo que tenían que conseguir el uniforme de astronauta para que puedan chambear; no los podemos obligar, tampoco, no podemos obligar a nadie. Pero yo creo que el compromiso y el amor a Chilpancingo debe movernos más allá”.

– ¿El Ayuntamiento puede aplicar medidas administrativas?

– “Claro, pero sobre todo lo que no podemos permitir es que haya solamente algunos que si quieren chambear y otros que aprovechan cualquier excusa para ausentarse”.

Invitó a los ciudadanos a que sigan cuidándose para evitar contagiarse por COVID-19, utilizar el cubreboca y guardar la sana distancia, y destacó los esfuerzos coordinados que su gobierno tiene con la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores, pero enfatizó que es necesaria también la participación ciudadana. (www.agenciairza.com)

