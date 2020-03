Entrega Adela Román obras de electrificación en San Agustín

/ 99

*Se benefician más de 200 familias de diferentes colonias que durante 15 años no contaron con “luz de la buena”

Acapulco Gro; a 01 de marzo de 2020.- Para mejorar la calidad de vida de los habitantes del poblado de San Agustín, la presidenta municipal, Adela Román Ocampo entregó la obra de ampliación de la red de energía eléctrica a colonias que durante 15 años no contaron con “luz de la buena”, beneficiando a más de 200 familias.

En el andador Tulipanes de la colonia Esperanza, la alcaldesa levantó el switch para entregar de manera oficial los trabajos realizados por la dirección de Alumbrado Público; ahí compartió con los beneficiarios que las obras de electrificación van de la mano con la seguridad pública y que su gobierno trabaja por el bienestar de los acapulqueños.

“Después de 15 años vamos a tener iluminada esta calle que está beneficiando a más de 500 personas, pero no nada más a quienes viven aquí, sino tanbién a quienes por aquí transitan que son de las calles vecinas. ¿Por qué nos preocupa llevar alumbrado público a las colonias? Porque van de la mano con la seguridad pública. Si queremos prevenir el delito, hay que pavimentar calles y hay que iluminar las calles, iluminar las avenidas y hay que dar seguridad”, explicó la presidenta porteña.

Durante su discurso reiteró que a pesar de la situación financiera que presenta el Ayuntamiento, así como la falta de recursos, continúan los esfuerzos para llevar obras prioritarias a las comunidades más necesitadas. También exhortó a los vecinos a cuidar las luminarias, calles y todas aquellas obras que realiza la administración.

La primera ampliación de energía eléctrica se realizó en la colonia Esperanza. Ahí el director de Alumbrado Público, Felipe de Jesús Camacho Díaz, informó que este lugar se dividió en dos secciones: el andador Tulipanes y El Tanque. Se instalaron 21 postes, 2 transformadores, 12 lámparas nuevas, 264 metros de cable para media tensión y 378 metros de cable para baja tensión, y se realizaron 50 acometidas domiciliarias.

En la segunda obra realizada en la colonia Bicentenario, también se dividieron los trabajos en dos secciones: Mar Salomón y Mar Egeo. Se instalaron 20 postes de concreto, 15 lámparas nuevas y dos transformadores.

Camacho Díaz explicó que al concluir las obras se trabajó de manera coordinada con la Comisión Federal de Electricidad para entregar la red funcionando en su totalidad, acciones que representaron una inversión global de 825 mil pesos.

Al hacer uso de la palabra, la diputada federal Rosario Merlín expresó que esta área había estuvo olvidada por años desde que fundaron el fraccionamiento, ahora “nuestra presidenta está pendiente de las zonas más olvidadas, ningún presidente había volteado a ver hacia acá y ella es una de las personas que además de ser presidenta muy humana, sabe de lo que es la pobreza, la necesidad en las colonias”, y la legisladora dejó constancia de su madurez política al hacer público reconocimiento a Adela Román.

En agradecimiento por los beneficios recibidos, uno de los vecinos y gestores de la obra, Crescencio Ramón Santiago, expresó que “la colonia lleva 20 años en este lugar y hasta hoy se le hizo justicia”.

“Estamos aquí dándole gracias a la presidenta municipal (…) por primera vez nos apoyaron con la red de alumbrado público, y creo que aquí la gente de la colonia Bicentenario de San Agustín y los vecinos de casas Homex y San Agustín no se equivocaron en votar por la presidenta municipal; el esfuerzo que hicimos no fue en vano, tenemos resultados compañeros y sé que la presidenta no nos va a dejar solos”, manifestó a su vez Leonidas Olivas de la Cruz.

En esta zona se han realizado en total 6 obras de electrificación de gran impacto con una inversión superior a los 3 millones 800 mil pesos, entre las comunidades y colonias beneficiadas se encuentran, La Cerrada de Bugambilias de la colonia Mangos del Quemado; Joyas de San Agustín; colonia, Nuevo Guerrero y otras más que serán entregadas este año.

Acompañaron a la presidenta, el secretario general del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez, el secretario de Obras Públicas, Armando Javier Salinas; el coordinador de Servicios Públicos, Juan Carlos Manrique García , entre otros funcionaros municipales.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts