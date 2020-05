En Iguala; 40 trabajadores de Bodega Aurrerá presentaron síntomas de Covid-19, informó el alcalde Antonio Jaimes

*No son tiempos de enfrentamientos personales, sino de vencer al Coronavirus, dice.

Iguala Gro; a 14 de mayo del 2020.- El presidente municipal de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, informó que 40 trabajadores de Bodega Aurrerá presentaron síntomas de Covid-19, por lo que fueron enviados a sus casas para descansar, mientras las instalaciones de esa empresa fueron revisadas por el personal de regulación sanitaria.

Asimismo, confirmó que son 15 los empleados del ayuntamiento que dieron positivo a la prueba del Coronavirus, pero que todos ellos son asintomáticos y actualmente se encuentran en cuarentena domiciliaria bajo constante supervisión médica.

Durante su acostumbrada conferencia de prensa virtual que realiza todas las noches, el presidente municipal también desmintió el supuesto contagio por Covid-19, de su esposa la presidenta del DIF local Teresa Membrila de Jaimes, por lo que pidió que cesen este tipo de malas informaciones, porque “no son tiempos de enfrentamientos personales, sino de enfrentar la emergencia y vencer el coronavirus”, y llamó a la unión de la gente con la suma de esfuerzos, “ya que posteriormente vendrán los momentos de hacer política”.

“Yo estoy ocupado en superar esta crisis sanitaria y si hay 15 trabajadores que dieron positivo, pero lo que necesitamos es sumarnos en el esfuerzo para superar esto. El objetivo es que muera el menor número de gente, ese es nuestro objetivo, mientras otras personas están distraídas en atacarnos, seguiremos trabajando”, dijo.

Jaimes Herrera lamentó que “haya gente quiera afectarlo de manera personal”, difundiendo rumores como el fallecimiento de su esposa, lo cual es muy lamentable. “Hay gente que desea que me enferme también para que así nada funcione, pero en lo personal no me afectan ese tipo de comentarios, porque yo tengo la fuerza de Dios para hacer las cosas bien, y si se hacen las cosas bien nunca nos pasará nada”, aseguró.

Reiteró que por el momento en todo el municipio de Iguala hay 63 casos confirmados y 18 decesos.

En torno a la Unidad Covid, mencionó que se han empezado a recibir algunas donaciones como la del Club Rotario que regaló un sistema de video vigilancia, mientras que la Empresa ‘Alto Desempeño Computacional’ está realizando la mano de obra también como parte de la donación.

Agregó que se realizarán una serie de reuniones con los médicos en el transcurso de la mañana para organizar las guardias y como se va a trabajar en la Unidad Covid.

Por su parte el secretario de Salud, Javier Ortiz Ibarra señaló que se abrirá la parte de consulta y seguimiento, hay 4 ventiladores para arrancar, 40 están por llegar y el área de oxígeno está por concluirse.

“Es muy difícil luchar contra un virus donde la gente no cree en él, lo que tienen que hacer es salir de la zona de riesgo, pero para eso la gente tiene que estar convencida de que el virus es una realidad”.

Agradeció el apoyo de la gente y dijo que es un proyecto de 3 a 6 meses no van a poder sostenerlo más, si la gente sigue saliendo sin protección, porque “no va a haber dinero que alcance para poder brindarles atención”.

“Vamos a seguir los protocolos de mayor uso internacional y los mejores establecidos en la ciudad de México, no hay tiempo para una curva de aprendizaje o ver si va a funcionar o no, sino que se atenderán a los pacientes con todos los protocolos”,

Finalmente, Jaimes Herrera convocó a todas las personas que quieran apoyar, sindicatos, organizaciones, clubes de servicio, entre muchos otros, pueden hacerlo para que todos juntos puedan afrontar este problema que es de todos.

