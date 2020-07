“En el 2021, quiero participar como una mujer comprometida y agradecida con la tierra que me vio nacer”: Adela Román

Por: Enrique Villagómez

Acapulco Gro; a 23 de julio del 2020.- De manera contundente, la alcaldesa de Acapulco Adela Román Ocampo confirma que, si quiere participar por la gobernatura de Guerrero durante los comicios del 2021, “como una mujer comprometida y agradecida con la tierra que la vio nacer”.

Directa y sin rodeos, insiste en que le “encantaría ser la candidata de Morena al gobierno del estado”, pero reconoce que esa decisión no depende solo de ella, por lo que seguirá trabajando muy duro para alcanzar esa oportunidad.

“Espero que la decisión que tome el partido sea para impulsar una candidatura por el género, pero sino es así voy a seguir trabajando para que sea una mujer quien encabece el gobierno de este estado. Imagínense, Guerrero nunca ha tenido una gobernadora mujer, por lo que sería un verdadero privilegio poder serlo”, dijo.

Durante una amplia entrevista virtual que sostuvo con los integrantes del Pool de Medios “Guerrero en Redes”, la alcaldesa confirmó que existen grupos interesados en desestabilizar el trabajo de la actual administración municipal, pero que los líderes que están detrás de esos movimientos “ya están perfectamente identificados y advertidos de que no se les tolerará ni un bloqueo más, o se les aplicará la ley”.

Lamentó que “esos movimientos no solo provienen de grupos externos al ayuntamiento”, sino que también de “gentes que trabajan en la actual administración como son los casos de sus dos síndicos Javier Solorio Almazán y Leticia Castro Ortiz, “que tal parece que pertenecen a otro partido y no al que gobierna en Acapulco”.

“Todo indica que no han entendido que, al atacar a la administración, se están haciendo el harakiri y con ello afectando la imagen de la 4T. Yo no quiero que me tapen mis errores. Yo no vine a robar. Sigo viviendo en la colonia Morelos y sin lujos, pero eso sí, sin que nada me falte. Por eso cuando veo en las redes sociales que acusan a mis familiares por robar o que mis hermanos hacen negocios a nombre de la administración, los invito a que los denuncien ante las autoridades. En Acapulco la que manda y gobierna es Adela Román”, puntualizó.

En otros temas, la presidenta municipal señaló que los operativos para regularizar el funcionamiento en las playas van a continuar, porque el gobierno federal quiere que “haya orden y libre transito de las personas por esa zona federal”.

Adelanto que para este año se iniciará una fuerte inversión para sanear el rio de la Sabana y con ello evitar la descarga ilegal de aguas residuales, así como también la rehabilitación de varias plantas tratadoras y la construcción de 4 depósitos más para el almacenamiento de agua potable.

Finalmente, reiteró que en el tema del pago del ISR por parte de los trabajadores municipales “no hay vuelta atrás” porque tendrán que cubrirlo, ya que otras administraciones municipales lo único que hicieron con los líderes “fueron acuerdos en los obscurito” para que les regresaran como bono ese egreso, pero que de ninguna manera se trató de una conquista sindical.

