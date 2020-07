“En el 2021 estaré donde mi pueblo quiera que este”: Tomás Hernández Palma

Por: Enrique Villagómez

San Marcos Gro; a 08 de julio del 2020.- Para el alcalde del municipio de San Marcos Guerrero, Tomás Hernández Palma, la ruta política esta muy clara: “En el 2021 estaré donde mi pueblo quiera que este”.

Así de claro y contundente respondió a pregunta expresa sobre su perspectiva política durante el próximo año en que habrá nuevas elecciones para renovar alcaldías, diputaciones locales y federales, así como el gobierno del estado.

Considerado como uno de los presidentes municipales de Guerrero, que mejor manejo ha tenido sobre el control de la pandemia ocasionada por el Covid-19, Hernández Palma asegura estar dispuesto a la valoración y análisis de la población, a pesar del “costo político que siempre está en juego”.

Y es que desde que inicio de la emergencia sanitaria, el alcalde san marqueño asumió una posición “firme” con respecto a lo que se tenía que aplicar para evitar la propagación del virus, como fue restringir el horario en la venta de bebidas alcohólicas, suspender fiestas patronales y eventos culturales, así como la celebración de bodas y cualquier tipo de festividad social, aun a costa del malestar ciudadano que eso significo.

“Si por tomar decisiones en el tema de la salud y de salvar vidas de mis paisanos no voy a seguir porque fui extremo en tomarlos, me quedo tranquilo y con la satisfacción de haber actuado como las circunstancias me obligaban”, aseguró.

Derivado de esas acciones, hoy en día el municipio de San Marcos registra apenas 27 casos positivos de Covid-19 y un solo deceso, no obstante, de colindar con el puerto de Acapulco que lidera estos rubros en todo el estado de Guerrero.

Durante una amplia conferencia de prensa virtual que ofreció a los integrantes del Pool de Medios “Guerrero en Redes”, el alcalde de San Marcos, Tomás Hernández Palma, detalló que durante los tres meses que duro el confinamiento por la pandemia de Covid-19, cada negocio ubicado en la cabecera municipal, perdió en promedio unos 45 mil pesos, lo que sin duda habla de la enorme afectación económica que se tiene, pero que con voluntad, esfuerzo y mucho trabajo, buscaran recuperarse acatando las medidas sanitarias correspondientes.

“En San Marcos estamos listos para recibir a los turistas. Los negocios se han preparado para cumplir con los requerimientos sanitarios que las autoridades de salud han establecido como requisitos para que puedan reiniciarse actividades dentro de la nueva normalidad”, dijo.

