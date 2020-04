El cierre de negocios en el primer cuadro de Chilpancingo será opcional: comerciantes

/ 554

Chilpancingo Gro; a 17 de abril del 2020 (IRZA).- Cerca de 300 comerciantes del primer cuadro de esta ciudad, protestaron este viernes en el edificio del Ayuntamiento de Chilpancingo porque la Dirección de Gobernación Municipal desde el jueves pasado les notificó que mientras no termine la contingencia sanitaria a consecuencia del coronavirus, no podrán expender sus productos en el área.

Dijeron que, en todo caso, resistirán, no cerrarán sus negocios porque no les ofrecen nada a cambio, como sería que el gobierno les ofreciera apoyos económicos: “si no vendemos no comemos y cerrando nuestros negocios cómo vamos a llevar el sustento a nuestras familias”, expusieron.