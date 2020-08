El cambio está en los ciudadanos: Vicente Ávila

*Si queremos que las cosas cambien, hay que hacerlas diferentes, asegura el presidente de “Va por Acapulco”.

*Se han beneficiado a 60 mil personas sin ser gobierno, ni ocupar un cargo público, manifiesta

Acapulco Gro; a 18 de agosto de 2020.- Durante la entrega de créditos a pequeños empresarios y microempresarios, el presidente de “Va por Acapulco” A.C., Vicente Ávila Ortiz manifestó que ahora el cambio corresponde hacerlo a los ciudadanos ante la falta de respuesta de los gobiernos en distintos ámbitos.

Ávila Ortiz encabezó el día de ayer la quinta entrega del programa “Va por tu economía” esto, con la finalidad de reactivar la economía, luego de la parálisis económica causada por la pandemia provocada por el Virus Covid-19.

Durante el evento, puntualizó que el contexto provocado por la pandemia ha colocado a los ciudadanos en una situación complicada y que ahora que han empezado las lluvias se tornará cada vez más difícil para los que salen a trabajar y ganarse el pan día a día.

En su mensaje dirigido a los beneficiados, el representante de la Sociedad Civil dejó claro que “si queremos que las cosas cambien, hay que hacerlas diferente” a lo que han hechos los políticos de siempre.

El programa “Va por tu Economía”, se suma a otros programas que tiene ejecutando consigo la asociación civil que representa Vicente Ávila, como por ejemplo el programa dirigido a los jóvenes que quieren iniciar su negocio, denominado “Apoyo a Emprendedores”, así como el programa “Consume lo nuestro” que incentiva la compra y el consumo en comercios locales a través de una red integrada a este programa.

Ávila Ortiz, anunció en este mismo evento, que prepara ya un programa de becas para aquellos estudiantes que no tienen acceso a la educación por falta de oportunidades económicas, y con ello, ayudar a los que no tienen los recursos, pero sí ganas de salir adelante, “ya es tiempo no sólo de quejarnos, sino de actuar”, acotó.

Además, recalcó que este y otros beneficios que han llegado a una estructura de más de 60 mil personas. Lo ha hecho sin ser gobierno, ni ocupar un cargo público o puesto en alguna administración pública, “ahora imagínense lo que podríamos hacer si tuviéramos una oportunidad de ese tipo”.

La entrega de los créditos de ayer beneficiaron a pequeños comerciantes, músicos, cantautores, taxistas y hasta liderazgos de transportistas guías de turistas que recibieron con mucho ánimo este tipo de apoyos y en total suman hasta el momento, 340 créditos entregados.

