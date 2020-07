Dirigentes de comerciantes se suman a la campaña contra el coronavirus en Chilpancingo

Chilpancingo Gro; a 16 de julio del 2020.- Autoridades estatales y municipales, así como líderes de cámaras empresariales de Chilpancingo, llamaron a la población a que colabore responsablemente para evitar que los contagios de COVID-19 en esta capital sigan aumentando.

Con el alcalde Antonio Gaspar Beltrán, el subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno estatal, Armando Soto Díaz, puso en marcha la brigada de concientización ante el COVID-19.

Durante el evento efectuado en la plaza cívica “Primer Congreso de Anáhuac”, frente a la sede del Ayuntamiento, Soto comentó que además de los ayuntamientos, el gobernador Héctor Astudillo Flores decidió incorporar a representantes de la sociedad civil y a líderes e integrantes de las cámaras empresariales para sumar esfuerzos con el propósito de frenar y disminuir la incidencia de contagios.

A este evento acudieron los presidentes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Joel Moreno Temelo; del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), Omar Elías Azar; del Grupo Chilpo, Adrián Alarcón Ríos; entre otros.

Soto comentó que los mil 132 contagios y 115 defunciones por COVID-19 detectadas hasta este jueves en Chilpancingo “nos alerta nuevamente”, por lo que es necesario que la población colabore para que Guerrero se mantenga en color naranja en el semáforo epidemiológico nacional y de esa manera se le pueda hacer frente a la “crisis económica” que ha generado la pandemia, a través de la reactivación económica.

“Tenemos entre todos que contener la pandemia, tenemos entre todos que hacer un gran esfuerzo para no volver al color rojo (del semáforo). Estamos peleando con el COVID-19 y no podemos abrir otro frente de la crisis económica que ya prácticamente está abrazada con la crisis de salud”, indicó.

El funcionario explicó que cien brigadistas recorrerán toda la ciudad para invitar a la población a que se cuide y acate los protocolos sanitarios en sus comercios, como el uso de cubrebocas, que guarde la sana distancia y no salga de casa, de ser posible.

Joel Moreno Temelo, presidente de la Coparmex-Chilpancingo, manifestó que la única forma de salir de la pandemia es que los gobiernos, sociedad y grupos empresariales mantengan una estrecha colaboración.

Advirtió que “sería fatal para el sector productivo” que Guerrero regrese al color rojo del semáforo, lo que implicaría el cierre nuevamente de los negocios y espacios públicos, “lo que no queremos es que la consecuencia sea un tema humanitario, donde ya no haya qué comer, que las empresas no puedan mantener a sus empleados y que la gente tenga que buscar otras formas de sacar adelante a sus familias”.

Pioquinto Damián Huato, representante de comerciantes del centro de la ciudad, pidió a las autoridades que sean “más enérgicas” contra las personas que no acatan los protocolos sanitarios, incluso con arrestos de hasta de 36 horas.

Luego el alcalde Antonio Gaspar Beltrán señaló que, si las autoridades siguen únicamente en el ánimo de “recomendar, son como las llamadas a misa”, por lo que es necesario que la población acate las disposiciones sanitarias. (www.agenciairza.com)

