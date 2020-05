Desactiva Gobierno Municipal aglomeraciones en dos palenques de gallos

/ 66

*Más de 500 personas, entre galleros y aficionados, fueron dispersadas este fin de semana en dos poblaciones de Acapulco, en cumplimiento a las medidas sanitarias por COVID-19

Acapulco Gro; a 10 de mayo de 2020.- El Gobierno de Acapulco desactivó este sábado y domingo dos aglomeraciones de personas, reunidas para celebrar peleas de gallos en palenques clandestinos en las comunidades rurales de Plan de los Amates y San Pedro Las Playas, en operativos coordinados con elementos de la Armada de México y la Guardia Nacional.

Aplicando los protocolos preventivos de emergencia de la campaña contra el COVID-19 y la sana distancia, para prevenir más contagios del mortal virus, los galleros y aficionados fueron persuadidos para retirarse a sus casas, exhortándolos a no reincidir en la organización de ese tipo de eventos ni su participación en los mismos, informó el director de Reglamenros y Espectáculos, Julián Nicio López.

“Hasta este momento llevamos mil 700 personas retiradas de establecimientos comerciales y áreas públicas donde socializaban, para prevenir que más ciudadanos resulten infectados con el virus, siguiendo las indicaciones de la alcaldesa Adela Román Ocampo”, explicó el funcionario.

Nicio López indicó que continuarán los operativos para dispersar a los grupos que no acatan las recomendaciones sanitarias, que incluyen la suspensión temporal de actividades en establecimientos comerciales y de servicios no esenciales, como bares, discotecas, restaurantes, boutiques y otros que no son de primera necesidad.

A su vez, el coordinador de Protección Civil y Bomberos de Acapulco, Cuauhtémoc Gayosso Pérez llamó a la población para sumarse a las tareas de perevención en pro de la salud pública.

“Es el especial interés y preocupación de nuestras alcaldesa que esta curva se aplane lo más pronto posible, recordemos que nuestro sistema hospitalario está limitado en camas, y por el momento se encuentran saturados los servicios médicos, por eso, lo que queremos es evitar más contagios en la población”, insistió.

El director de Vía Pública, Iván Hernández Caballero, también participa en estas acciones con personal de esa dependencia, además de notificar a los comerciantes semifijos para que suspendan ventas y desocupen el espacio público para evitar más contagios de COVID-19.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts