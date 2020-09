Demanda la CETEG la recontratación de mil 700 docentes en la Sierra, Montaña, Costa Chica, región Norte y Acapulco.

Chilpancingo Gro; a 03 de septiembre del 2020.- Miembros de la Coordinadora Estatal protestaron en las de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) protestaron y realizaron pintas en las instalaciones de la Unidad Estatal de Sistema para la Carrera de Maestros y Maestras (UESICAMM), porque desconocieron sus acuerdos con el titular de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), Arturo Salgado Urióstegui, respecto a la recontratación de mil 700 maestros.

Llegaron aproximadamente a las 10:00 horas a las inmediaciones de la oficina alterna ubicada en la colonia Bosques del Sur, a un costado del Polideportivo, y realizaron pintas con spray, empujaron el portón con la intención de derribarlo y retuvieron por más de 50 minutos al personal.

En las pintas de color rojo escribieron: “fuera Julio Lucas, por corrupto” en referencia al coordinador de la UESICAMM del estado, y exigieron la renovación de los contratos a docentes que han trabajado desde hace más de un año sin lograr su basificación.

Dijeron que son alrededor de 50 mil niños los afectados por la falta de renovación de contratos de estos maestros en las zonas vulnerables de la Sierra, Montaña, Costa Chica, región Norte y Acapulco.

Juan Manuel Venancio Santiago, de la Comisión Política de la CETEG, informó que el director de Personal, Genaro Sánchez Espinoza, y el coordinador de la UESICAMM, Julio Lucas, se han negado a reconocer los acuerdos logrados la semana pasada en una mesa de trabajo con el secretario de Educación del estado.

En conferencia de prensa posterior en el mismo lugar, explicó que al acudir a revisar las incidencias los directivos de Personal y UESICAMM les informaron que no habrá recontratación para ninguno de los mil 700 maestros, y “nos piden que nos aguantemos hasta noviembre o diciembre, pero los maestros no pueden llegar y decirles a los padres de familia y alumnos aguántense y no habrá clases hasta diciembre”.

“No podemos hablar de calidad en la educación y de que se retomará este ciclo escolar, cuando ni siquiera se garantiza la contratación del personal docente para atender a los niños”, aseveró.

Después de esta protesta, marcharon hasta sus oficinas sindicales ubicadas sobre la avenida Circunvalación, en la colonia Burócratas, y advirtieron que las manifestaciones continuarán en los próximos días de no lograr que se respeten estos acuerdos por parte de la SEG. (www.agenciairza.com)

