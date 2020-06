Crece nuevamente la movilidad en Iguala, lo que podría aumentar el número de contagios por Covid-19: Alcalde

Iguala Gro; a 09 de Junio de 2020.- El presidente municipal, Antonio Jaimes Herrera lamentó el incremento de movilidad en la ciudad y que la gente no esté colaborando para frenar la propagación del Coronavirus mientras hay gente que arriesga su vida por garantizar la salud de los demás como el caso del personal que atiende en la Unidad Covid 19.

Durante su conferencia nocturna, Jaimes Herrera confió en que el gobernador, Héctor Astudillo Flores se recuperará lo más pronto posible de este padecimiento y reveló que el resultado del quinto examen que se realizó para conocer su estado de salud, mismo que recibió este martes, fue negativo para Covid 19.

El alcalde igualteco, Jaimes Herrera sostuvo este martes una serie de reuniones con muchos sectores de la ciudad, comerciantes en alhajas entre otros y se les informó que el viernes, el gobernador Astudillo Flores, emitirá las medidas para ver qué sectores se reincorporan a la actividad económica, pero “yo veo muy difícil que estando en semáforo rojo pueda haber alguna reincorporación de la actividad comercial”.

Señaló que el que se mantengan cerrados los negocios no esenciales es un mandato federal y estatal y no del presidente municipal, a Antonio Jaimes solo le corresponde hacer cumplir las medidas sanitarias, ya en semáforo naranja se reabrirán con los protocolos de seguridad muy estrictos, pero hasta que así lo determine el gobierno federal y el estatal y los médicos que están en la Unidad Covid arriesgan la vida por garantizar la salud de los demás, no se vale que mientras hay gente que arriesga su vida, otras personas están propiciando la propagación del virus al hacerse presentes nuevamente en el Monumento o en el zócalo de la ciudad.

“Nosotros no podemos hacer, sino lo que nos recomienda el gobierno federal, no se puede reaperturar los negocios no esenciales porque sería una gran irresponsabilidad, no bajemos la guardia, hay mucha gente en la calle y se registran dos fallecimientos diarios por coronavirus”, advirtió el primer edil.

Finalmente informó que en la Unidad Covid se otorgaron 14 consultas y se atiende a 4 pacientes en terapia intermedia clasificados como graves, pero 3 de ellos con buena evolución tan es así que podrían ser dados de alta en dos o tres días más, uno de ellos está grave.

