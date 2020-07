Coparmex se opone a sancionar a quienes no usen el cubrebocas en Chilpancingo

Chilpancingo Gro; a 19 de julio del 2020.- El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chilpancingo, Joel Moreno Temelo, se pronunció en contra de aplicar sanciones económicas y medidas coercitivas a los ciudadanos que no acaten los protocolos sanitarios establecidos por los gobiernos federal y estatal para evitar el contagio de COVID-19.

“Hemos vivido más de tres meses donde la actividad económica ha estado paralizada ¿cómo le vas a cobrar a alguien que no ha tenido trabajo?”, dijo en entrevista.

La semana pasada, en la puesta en marcha de la brigada de concientización por COVID-19, a cargo del subsecretario de Administración del gobierno estatal, Armando Soto Díaz, y el alcalde Antonio Gaspar Beltrán, el líder de comerciantes del centro de Chilpancingo, Pioquinto Damián Huato, pidió a las autoridades ser más “enérgicas” contra los ciudadanos que no acatan esas disposiciones.

El alcalde, ese día, durante su intervención, propuso sanciones económicas y coercitivas contra quienes no utilicen cubrebocas, incluso arrestos hasta de 36 horas, lo que sería discutido en el Cabildo.

Pero en entrevista, el líder de Coparmex-Chilpancingo, Joel Moreno Temelo, se pronunció en contra: “hay que hacer valer la conciencia de la gente. Lo coercitivo no es algo bueno porque estaríamos haciendo muestra de que como sociedad no estamos a la altura de las circunstancias”.

Agregó: “sería difícil y complicado llegar a que se tenga que sancionar de esa forma y no creo que sea lo conveniente. Yo apelo a que la gente que apoyar y se cuide. Ya no podemos estar como una sociedad irresponsable”.

Lo que menos debe hacer la población, insistió, es esperar a que los gobiernos “hagan todo por nosotros, nosotros tenemos que hacer las cosas para cuidarnos porque es un tema de vida. La unidad es lo principal y necesitamos todos estar en el mismo camino: cuidar a Chilpancingo”.

Consultado sobre el cierre de negocios a consecuencia de la pandemia, Moreno Temelo refirió que el reporte es de al menos 112 empresas afectadas en todo el estado, aunque aclaró que en el caso de Chilpancingo no lo tienen todavía cuantificado.

“En Chilpancingo es un poco complicado porque muchos negocios no son esenciales y que no les tocó abrir (en la fase 1 de la reactivación económica) y algunos otros son esenciales, pero tampoco quisieron abrir y no por una cuestión económica, sino por cuidado del mismo propietario. No hay un número exacto, sería arriesgado comentarlo”, dijo. (www.agenciairza.com)

