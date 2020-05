Contribuye Gobierno de Acapulco al empoderamiento económico de las mujeres

*Ante el receso de actividades productivas generado por la pandemia de COVID-19, se otorgan 40 becas para el curso en línea Emprende en tiempos de crisis

Acapulco Gro; a 17 de mayo de 2020.- El Gobierno Municipal contribuye al empoderamiento económico de las mujeres acapulqueñas, sobre todo durante el receso de actividades productivas generado por el COVID-19, a través de 40 becas que otorgó para el curso en línea Emprende en tiempos de crisis.

La directora del Instituto Municipal de la Mujer (Immujer), Marisol Wences Mina, y la directora de Planeación de este Instituto, Alma Rosa Aguirre Reyes, informaron que con estas acciones se pretende crear un programa de bolsa de trabajo para apoyo de quienes más lo requieren.

Wences Mina explicó que esta capacitación para beneficio de las féminas fue acordada de manera virtual, durante una reunión con María del Rosario Ramírez Nieves, directora de Operaciones, y Guadalupe Irely Noreña Ramírez; líder de Capacitación de la asociación civil CREA Comunidades de Emprendedores Sociales.

La directora de Immujer dijo que las beneficiadas serán quienes hayan solicitado el apoyo a la dependencia por medio del programa Bolsa de Trabajo para el Bienestar Laboral de las Mujeres, mismas que podrán acceder al curso en línea: “Emprende en tiempos de crisis”, en alianza con el proyecto Vive de The Trust For The Americas.

La funcionaria municipal indicó que el curso se impartirá en 5 sesiones, a partir del 21 de mayo al 11 de junio, por la empresa Cubo Social, dedicada a impulsar empresas y emprendimientos sociales en América Latina; tiene entre sus objetivos mejorar las condiciones económicas de las mujeres empresarias y emprendedoras que se enfrentan ante alguna crisis durante la pandemia del COVID-19, así como mejorar sus estrategias.

Los temas que se abordarán son Salud mental, Inteligencia emocional, Comunicación no violenta y, principalmente, cómo aplicar estas estrategias.

“Desde el inicio de la contingencia por el COVID-19, donde una de las medidas de prevención ha sido el confinamiento en casa y distanciamiento social, mujeres que se dedican a la economía informal o que han sido desempleadas, han solicitado constantemente el apoyo al Immujer para atender su situación, por lo tanto, acciones como esta, contribuyen a su empoderamiento económico y acceso a una vida libre de violencia”, concluyó Marisol Wences.

