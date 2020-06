Conmemora IMSS Día Mundial del Donante de Sangre

Acapulco Gro; a 14 de junio del 2020.- Para contribuir a la atención de pacientes hospitalizados que requieren alguna transfusión para recuperar su salud o mejorar su calidad de vida, la Representación en Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exhortó a la población a no bajar la guardia y continuar con la donación de sangre de forma altruista.

En el Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora el 14 de junio, la jefa del Banco de Sangre del Hospital General Regional (HGR) N° 1 “Vicente Guerrero”, Martha Venegas Rivas, informó que mensualmente se captan 700 unidades (7 mil unidades al año), con tendencia a incrementar dependiendo de las necesidades hospitalarias como son partos, urgencias, accidentes violentos y cirugías diversas.

Comentó que la emergencia sanitaria no es impedimento para que la población acuda a realizar su labor altruista, debido a que en el Banco de Sangre se toman todas las medidas de salud necesarias para evitar contagios.

La hematóloga del Seguro Social informó a las personas interesadas en regalar vida, que entre los requisitos más importantes para la donación están: ser mayor de edad; contar con una identificación oficial con fotografía y no estar enfermo.

Comentó que se debe considerar que la persona que vaya a donar no esté tomando medicamento durante el último mes; que no padezca enfermedades crónicas degenerativas, respiratorias, dolor de cabeza, de huesos o presente fiebre.

En cuanto a la capacidad de donación, indicó que lo más recomendable es donar cada dos meses, no más de tres veces al año, si se trata de mujeres. En el caso de los hombres, no más de cuatro. Por seguridad, no se permite donar a féminas próximas a menstruar, embarazadas, lactantes, o que hayan tenido más de tres embarazos.

Venegas Rivas explicó que, a una persona, cuando dona, se le retiran únicamente 450 mililitros de sangre, lo cual es poco, consideró, para la cantidad de necesidades médicas de transfusión que se tienen.

Para el IMSS Guerrero, explicó, se trata de acciones de solidaridad hacia la población, y reiteró que no es necesario ser derechohabiente para donar, y no es necesario tener un familiar o conocido hospitalizado para llevarla a cabo.

Como parte de las acciones de prevención, el personal del Banco de Sangre utiliza su Equipo de Protección Personal (EPP) y en el área se han ubicado señalamientos de Sana Distancia. Al ingreso al Hospital se otorga gel antibacterial, se revisa temperatura, y es obligatorio el uso de cubrebocas.

Las personas interesadas pueden acudir directamente al Banco de Sangre del HGR No. 1. Para mayor información, también se pueden comunicar al teléfono 4455354 al 69 extensión 51331.

