Colonos de la Sabana bloquearon nuevamente el boulevard Lázaro Cárdenas para exigir despensas, apoyo económico y una cocina comunitaria

Acapulco Gro; a 04 de mayo del 2020.- De nueva cuenta, habitantes de varias colonias asentadas en el valle de la Sabana, bloquearon el boulevard Lázaro Cárdenas a la altura del mercado, para exigir la entrega de despensas, ayuda económica y la instalación de una cocina comunitaria en esa zona.

Poco después del mediodía de este lunes, unas 90 personas cerraron el paso a la circulación vehicular en ambos sentidos de esa importante vía de comunicación, argumentando que siguen esperando una respuesta positiva a sus peticiones por parte del Ayuntamiento, pero sin que hasta el momento nadie les diga nada al respecto.

Apenas el pasado jueves 30 de abril, estas mismas personas procedentes de colonias como Mártires de Chilapa, El Rastro, Manantiales, Canuto Noguera, Sabana y Héroes de Guerrero, realizaron otro bloqueo para pedir agua en sus casas, la entrega de despensas y dinero en efectivo para alimentar a sus familias, ya que dijeron en ese momento que, debido a la emergencia sanitaria que se decretó por el Coronavirus, las gran mayoría de ellos se quedó sin empleo y sin manera de llevar dinero a sus hogares.

“Las autoridades nos dicen que nos quedemos en nuestras casas, pero nuestras familias no tienen nada que comer porque no hay dinero porque no hay trabajo”, señalo una de las inconformes.

En esta ocasión, los colonos además de pedir la entrega de despensas, agua potable en sus domicilios y ayuda económica, también piden que el DIF municipal instale una cocina comunitaria en esa zona para que las familias puedan obtener alimentos mientras dure la pandemia.

Asimismo, los inconformes advirtieron que, a diferencia del pasado movimiento, en esta ocasión van a permanecer bloqueando el boulevard Lázaro Cárdenas todo el tiempo que sea necesario, porque el Ayuntamiento no ha cumplido su promesa de darles una respuesta que esperaban a más tardar a las 11 de la mañana, pero como no llegó se decidieron a impedir la circulación para presionar a la autoridad.

